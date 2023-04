Un figlio di nome Erasmus/ Trama del film su Canale 5 con Luca e Paolo

Un figlio di nome Erasmus, il film su Canale 5

Il palinsesto televisivo di Canale 5 prevede per la prima serata di oggi, giovedì 30 marzo, alle ore 21:20 la messa in onda del film commedia “Un figlio di nome Erasmus”. Si tratta della pellicola italiana del 2020 prodotta dalla Eagle Pictures che si è occupata anche della distribuzione mentre il soggetto è di Alberto Ferrari il quale si è occupato in collaborazione di Gianluca Ansanelli della sceneggiatura ed è anche il regista.

Il montaggio è stato firmato da Luciana Pandolfelli con fotografia di Saverio Guarna mentre le musiche della colonna sonora sono a frutto del lavoro di Flavio Premoli. Nel cast sono presenti tanti volti noti del mondo dello spettacolo italiano come Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Lionetti, Ricky Memphis, Carol Alt, Valentina Corti e Gabriele Carbotti.

La trama del film Un figlio di nome Erasmus

Quattro amici di vecchia data – Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo – ogni volta che si incontrano ricordano i tempi vissuti insieme e in particolare il periodo degli studi universitari. I quattro hanno preso parte a un progetto Erasmus che ha permesso loro di andare a studiare in Portogallo conoscendo belle ragazze e trascorrendo giornate felici all’insegna del divertimento. Ormai le loro strade si sono divise perché c’è chi ha deciso di intraprendere una vita consacrata alla religione mentre altri si occupano di attività sportiva e c’è chi invece ha preferito mettere da parte il sogno di diventare batterista per fare il manager di un cantante rock senza talento. Un giorno la loro vita viene nuovamente sconvolta da una notizia drammatica ossia la loro amica al tempo del progetto Erasmus è morta in circostanze drammatiche. I quattro si mettono in contatto tra di loro e organizzano un viaggio per partecipare ai funerali a Lisbona. Al termine della cerimonia funebre il notaio chiede di poter parlare con tutti e quattro contemporaneamente informandoli del fatto che la defunta donna ha lasciato un figlio di 20 anni il quale sembra essere figlio di uno di loro…

