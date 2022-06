Un giorno in Pretura, 25 giugno 2022/ Processi Donato Bilancia: delitti serial killer

Un giorno in Pretura, puntata 25 giugno su Rai 3: tutto su Donato Bilancia

Sarà dedicata a Donato Bilancia la nuova puntata di Un giorno in Pretura, in onda nella terza serata di oggi, sabato 25 giugno, dieci minuti dopo la mezzanotte. Il longevo programma trasmesso dalla terza rete di casa Rai e condotto da Roberta Petrelluzzi, ripercorrerà le tappe salienti della ‘carriera’ del noto serial killer italiano, morto di recente a causa del Covid, nel carcere Due Palazzi di Padova dove era detenuto. L’appuntamento di stasera prenderà il titolo enigmatico “Donato Bilancia: l’abisso della crudeltà”, ed andrà in onda in replica.

Di tempo in carcere Donato Bilancia ne aveva ancora tanto da trascorrere dal momento che il criminale, noto con gli appellativi di “mostro dei treni” o “serial killer delle prostitute”, per i suoi reati era stato condannato a 13 ergastoli. Diciassette, in tutto, gli omicidi a lui attribuiti e commessi nell’arco di sette mesi, tra il 1997 ed il 1998. Nel corso della puntata di Un giorno in pretura si partirà dalla fine, ovvero dalla notizia della sua morte data nei Tg nazionali, per poi ripercorrere le sue gesta.

Un giorno in pretura: come e dove seguirlo in tv e streaming

Sarà una puntata di enorme interesse, quella di Un giorno in pretura di oggi 25 giugno e dedicata a Donato Bilancia. Il serial killer fu definito uno dei personaggi più enigmatici della storia del crimine nostrano. Non solo ladro di professione e giocatore d’azzardo incallito, ma anche omicida convinto. I suoi primi delitti furono realizzati come vendette in seguito alle sconfitte subite nel gioco, per poi passare a delitti del tutto privi di movente, alla base dei quali vi era unicamente un elevato livello di malvagità e misoginia. Tutto ciò emergerà dalla trasmissione di Rai 3 che darà voce anche alle testimoni delle gesta di bilancia, sentite in aula.

Il nuovo appuntamento in tv con Un giorno in pretura del 25 giugno in onda poco dopo la mezzanotte, come sempre su Rai 3, potrà essere già seguito in streaming (trattandosi di una replica), cliccando qui. In alternativa sarà possibile vederlo in live streaming su RaiPlay, sia via web che apposita app ufficiale gratuitamente scaricabile su tablet e smartphone, in contemporanea alla messa in onda televisiva.











