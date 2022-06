Un giorno in Pretura puntata 4 giugno/ Delitto Rapposelli: ex marito e figlio in aula

Un giorno in Pretura, puntata 4 giugno su Rai 3: il caso della pittrice Renata Rapposelli

Gli appassionati di cronaca nera non potranno perdere il nuovo appuntamento all’insegna di Un giorno in pretura, la storica trasmissione di Rai3 in onda in terza serata oggi, sabato 4 giugno 2022, trenta minuti dopo la mezzanotte. Questa notte sarà ripercorso il caso della pittrice 64enne di Ancona, Renata Rapposelli, scomparsa nel nulla il 9 ottobre 2017. Un mese dopo fu rinvenuta cadavere sulle rive del fiume Chienti. Un giallo brutale basato su una serie di rancori familiari e come spesso accade caratterizzato da un movente economico, il quale sarà ripercorso nel corso della nuova puntata della trasmissione.

Finnegan Lee Elder chi è/ 24 anni per omicidio Cerciello Rega "Famiglia la sua forza"

L’appuntamento con Un giorno in pretura prende il titolo de “La trappola” e non è una scelta casuale. La vittima, Renata Rapposelli, fu infatti attirata con l’inganno nella casa dell’ex coniuge settantenne Giuseppe Santoleri, il quale viveva con il figlio Simone, 46 anni, a Giulianova. Alla donna fu detto che proprio il figlio, che non sentiva da otto anni, era gravemente malato e nonostante i rapporti tesi Renata decise di prendere un treno per recarsi da lui, ignara che sarebbe presto caduta nella loro trappola.

Rosa Maria Esilio vedova Mario Cerciello Rega/ “Uomo leale come carabiniere e marito”

Un giorno in pretura: i processi a carico di Giuseppe e Simone Santoleri

L’intento di Giuseppe Santoleri e di Simone sarebbe stato quello di far desistere Renata Rapposelli dalle richieste di denaro relative al mantenimento. Della sparizione della donna, però, se ne sarebbero accorti solo dopo alcune settimane i suoi amici della chat del gruppo di preghiera, gli stessi che poi avrebbero sporto denuncia. Un giorno in pretura illustra tutte le fasi delle indagini, dalle ricerche della donna al ritrovamento del suo cadavere ormai in stato di decomposizione.

Al centro delle indagini ci saranno proprio padre e figlio Santoleri, che con le loro continue incongruenze non riusciranno a convincere gli inquirenti. Accusati di omicidio, Giuseppe e Simone Santoleri affronteranno i primi due gradi di giudizio che saranno raccontati dalla trasmissione di Rai3. Un processo indiziario, quello a carico dei due uomini, caratterizzato però da rancori e dissidi familiari molto forti. Nel dicembre del 2021 è giunta la sentenza d’Appello che ha ridotto la condanna da 24 a 18 anni di carcere a carico dell’ex marito di Renata Rapposelli e confermato la condanna a 27 anni di reclusione a carico del figlio Simone.

Mario Cerciello Rega, chi era/ Carabiniere ucciso a coltellate "Un ragazzo d'oro"

Come e dove vedere la puntata in streamingdi Un giorno in pretura

Un giorno in pretura con la nuova puntata del 4 giugno 2022 dedicato all’omicidio di Renata Rapposelli andrà in onda a mezzanotte e trenta sulla terza rete di casa Rai, ma sarà poi visibile in contemporanea ed in live streaming anche attraverso le piattaforme di RaiPlay, sia tramite web (da pc) ma anche via app ufficiale (gratuita). Questo garantirà la visione anche in mobilità su tablet e smartphone.

Successivamente Un giorno in pretura potrà essere recuperato in replica streaming accedendo alle medesima piattaforme targate RaiPlay nell’apposita categoria on-demand o ricercando direttamente la trasmissione ospitata su Rai3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA