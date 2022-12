Un giorno… per caso/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Michelle Pfeiffer

Un giorno… per caso, film di Rete 4 diretto da Michael Hoffman

Un giorno… per caso è un film del 1996 di genere commedia, drammatico e sentimentale, che sarà trasmesso su Rete 4 oggi, 13 dicembre, a partire dalle 21.25. Il film è stato diretto da Michael Hoffman con la partecipazione di Michelle Pfeiffer e George Clooney. La sceneggiatura dell’opera cinematografica è stata curata da Terrel Seltzer e da Ellen Simon, la produzione da Lynda Obst con i produttori esecutivi Michelle Pfeiffer e Kate Guinzburg.

La fotografia e il montaggio sono stati affidati rispettivamente a Oliver Stapleton e a Garth Craven, mentre le musiche a James Newton Howard e a Allan Dennis Rich. Nel cast tra gli attori principali ci sono oltre a Michelle Pfeiffer e George Clooney anche Mae Whitman, Alex Linz, Charles Durning, Ellen Greene, Joe Grifasi, Sheila Kelley, George Martin, Holland Taylor, Jon Robin Baitz, Amanda Peet e Michael Massee.

Un giorno… per caso, la trama del film

Leggiamo la trama di Un giorno… per caso. Melanie Parker è una donna architetto divorziata e la madre di Sammy. Per lei la giornata ha inizio in modo sgradevole, poiché insieme a Jack Taylor, un giornalista divorziato e anch’egli padre single, ritarda nel portare il figlio alla gita della scuola. I due genitori si sono conosciuti da poco, e nonostante provino antipatia reciproca si aiutano nella gestione dei loro bambini, poiché entrambi sono impegnati con il lavoro.

Nel frattempo i due senza accorgersene si scambiano i telefoni, ricevendo le chiamate dell’altro. Melanie deve presentare un progetto a un cliente di prestigio e Jack deve lavorare su una fonte per uno scoop connesso alla mafia e al sindaco di New York. I genitori in un secondo momento si incontrano mentre stanno portando i figli all’asilo, ma successivamente Melanie riceve una chiamata da Sammy, che le rivela di un bambino a scuola con LSD.

La donna contatta Jack per chiedergli di andare a prendere i figli all’asilo solo se Melanie si sarebbe occupata di loro mentre lui era in conferenza stampa. Maggie, la figlia di Jack, scompare mentre va dietro ad un gatto, e Melanie decide di recarsi dalla polizia in preda al panico, raggiungendo poi Jack. Successivamente la bambina viene ritrovata e i due genitori portano a una partita di calcio i bambini.

Melanie deve però portare in tempo il progetto al cliente, ma decide di mettere in primo piano la partita di calcio del figlio rispetto al suo lavoro. Durante l’evento Melanie incontro l’ex marito, confidandole che non potrà stare col figlio per le feste come gli aveva promesso. La sera stessa Jack vuole rivedere Melanie, dunque pensa di prendere con la figlia Maggie dei pesci rossi, poiché Sammy ne ha bisogno per un progetto scolastico che avrà il giorno dopo.

Mentre i bambini stanno guardando un film insieme a casa di Melanie, i due genitori si scambiano un bacio in intimità, dopodiché la donna imbarazzata decide di andare in bagno, trovando poi Jack stanco mentre dorme sul divano. Decide di addormentarsi con lui e anche i figli si uniscono, mentre i due genitori li guardano felici.











