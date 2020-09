Un killer dietro le quinte/ Su Rete 4 il film con Sabrina Ryan (oggi, 5 settembre)

Un killer dietro le quinte sarà trasmesso su Rete 4 oggi, 5 settembre 2020, a partire dalle ore 16.40. Per essere un film di fascia pomeridiana non è quindi nemmeno tanto retrodatato, sintomo di quanto sia divenuto importante il cinema per piccolo schermo oggi, proponendo pellicole di qualità che sino a pochi anni fa detenevano la fascia di “prime time” serale. Nel cast spicca la figura principale della protagonista di ‘Un killer dietro le quinte’, cioè della giovane e talentuosa Reba Sabrina Hinojos, più nota col nome Sabrina Bryan, una carriera nel cinema Disney con quella piccola saga dedicata ai giovanissimi intitolata ‘Cheetah Girls’, tre film che ricordano le stesse aspirazioni precedenti di Hannah Montana, quindi musica, balletti, piccoli cuori alla ricerca dei primi amori, tre pellicole generazionali dedicate ai fans Disney della fascia ‘teen’.

Ora però Sabrina Ryan è cresciuta e da ragazza del college che canta e balla è divenuta attrice arruolabile anche in thriller mozzafiato come il nostro film. Al suo fianco anche Antonio Sabàto Jr., supermodello italiano naturalizzato italiano il quale, tra passerelle e casting, ha collezionato già alcune presenze nel cinema. Nel 2000 l’action movie ‘Giustizia parallela (The Base 2: Guilty as Charged)’ fu la sua prima vera esperienza di successo nel mondo del cinema, sguita in breve tempo da altri film come ‘Atterraggio d’emergenza (Crash Landing)’ cinque anni dopo, nel 2012 il divertentissimo film ispirato ad un fumetto (specificamente uno stripes americano) famoso nelle generazioni più agée, ‘I tre marmittoni (The Three Stooges)’, una comica in versione cinematografica ispirata davvero alle vecchie comiche del cinema in bianco e nero.

Un killer dietro le quinte, la trama

Ecco la trama di Un killer dietro le quinte. All’interno di un popolare show, una sorta di talent, dedicato alla danza, una delle strarlette più apprezzate é Kate. Lo show è il compimento dei sogni di tante ragazze, tutto procede come dovrebbero procedere i sogni che si avverano sino al giorno nel quale una macchia nera come la morte di una ragazza del cast viene trovata uccisa. Di fronte ad un omicidio le cose cambiano e non lo si può negare.

Kate é stravolta dall’uccisione della collega ed amica e non si da pace. E pace non avrà perché all’omicidio segue l’inizio della persecuzione di Kate da parte dell’assassino, ora suo stalker personale. Unica via diretta verso la ritrovata serenità per Kate sembra essere solamente quella di affrontare questa personalità disturbata risolvendo la questione prima che si traduca nella sua morte.

