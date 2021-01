Un marito per Natale/ Su Rai 1 il film con Jes Macallan e April Bowlby

Un marito per Natale va in onda oggi, 1° gennaio, a partire dalle ore 17:05 su Rai 1. Si tratta di una pellicola che può essere definita un misto tra commedia e sentimentale. La produzione è di origine statunitense ed ha debuttato nei cinema internazionali durante l’anno 2016. Ad occuparsi della distribuzione è stata la casa MarVista Entertainment. La regia di questo film è stata affidata alla regista Letia Clouston mentre la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Alison Spuck McNeely e Casie Tabanou. I protagonisti principali di questo film sono attori principalmente americani come Jes Macallan, April Bowlby, Coby Ryan Mclaughlin, James Eckhouse e Lee Garlington. Il montaggio del film è stato curato da Naomi Sunrise Filoramo mentre le musiche sono state realizzate dall’artista Pancho Burgos Guizeta.

Un marito per Natale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Un marito per Natale. Carrie Tate è una donna che ha dedicato la propria vita alla carriera. Per Carrie non c’è nulla di più importante se non far crescere l’azienda per la quale lavora, chiamata Emerson Foods. Quest’azienda specializzata nella grande distribuzione alimentare è molto importante dalla donna visto che è stata fondata direttamente dalla famiglia di suo padre ed un giorno apparterrà totalmente a lei. Per questa ragione, Carrie si dedica quotidianamente a risolvere i problemi dell’azienda e a farla andare avanti senza che ci siano troppi problemi. In effetti, a causa di questo troppo impegno comunque, la donna ha pochissima vita sociale e nessuna vita sentimentale.

Nella situazione inversa si trova invece Katie, la sorella di Carrie, una ristoratrice gourmet che porta avanti la propria attività ed ha finalmente deciso di spostarsi proprio il giorno di Natale. Con questo evento alle porte, Carrie fa una scioccante scoperta: nel testamento della sua deceduta nonna è presente una clausola che attiva in modo automatico la sua eredità. Qual è questa clausola? La nipote che si sposerà per prima potrà ricevere l’azienda di famiglia e tutti i beni intestati. Per Carrie non ci sarà altra scelta quindi, dovrà trovare un marito entro Natale e salvare la propria situazione, ma riusicrà a trovare l’amore?



