Un Natale al sud/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi

Un Natale al sud, film di Canale 5 diretto da Federico Marsicano

Un Natale al sud va in onda oggi, domenica 11 dicembre, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Si tratta di una commedia italiana del 2016 distribuita da Medusa Film e prodotta da Ideacinema, Mari Film. Il film è diretto da Federico Marsicano che esordisce alla regia dopo essere stato assistente alla regia nel 1999 in Amore nello specchio e aver affiancato nel 2008 Enrico Oldoini in La fidanzata di papà. Nel cast troviamo Massimo Boldi, vincitore nel 2000 del Premio David di Donatello speciale.

In questo film Un Natale al sud non recita in coppia con De Sica, difatti dopo la separazione avvenuta nel 2005, gli attori sono tornati a lavorare insieme nel 2018 con il film Amici come prima. Biagio Izzo interpreta Ambrogio Esposito. Dopo una lunga esperienza nel cabaret, l’attore esordisce al teatro e poi in televisione. Nel 1998 viene diretto da Vanzina nel film Anni ‘50. Il cast diUn Natale al sud si arricchisce della presenza di Anna Tatangelo, Debora Villa, Paolo Conticini ed Enzo Salvi.

Un Natale al sud, la trama del film

Leggiamo la trama del film Un Natale al sud. Peppino (Massimo Boldi) di professione fa il carabiniere ed è di Milano. Ambrogio (Biagio Izzo) è un fioraio di origine napoletana. I due uomini con le loro mogli decidono di festeggiare le festività natalizie nella stessa località turistica.

Durante il soggiorno la coppia di genitori scopre che i loro figli Riccardo e Simone, hanno iniziato una relazione online con due ragazze della loro stessa età, ma non le hanno mai incontrate di persona. I padri dei giovani decidono di seguirli in questa avventura. Peppino e Ambrogio vivono uno stato di confusone, non riescono a capire questa storia “d’amore virtuale” che i loro figli stanno vivendo e per rendersi conto di cosa si tratta, riescono a convincere Riccardo e Simone a partecipare all’incontro annuale di “Cupido 2.0”, un’applicazione per incontri che ha visto nascere la passione tra i giovani. Per far riuscire il piano, dovranno partecipare all’evento anche i genitori dei due ragazzi.

La vicenda prende una brutta piega e la situazione sfugge di mano a Peppino e Ambrogio, difatti il raduno si rivela una baraonda infernale, dove l’intrusione di una fashion blogger e di un influencer introverso, crea nelle due coppie confusione, tanto da perdere l’orientamento mettendo in crisi il loro matrimonio e il rapporto con i loro figli.











