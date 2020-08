Un paese quasi perfetto/ Video, su Rai 1 il film con Fabio Volo (oggi, 25 agosto)

Il film Un paese quasi perfetto andrà in onda martedì 25 agosto alle ore 21.25, nella prima serata di Rai 1. La pellicola è stata diretta da Massimo Gaudioso, regista che a sua volta ha seguito la trama del remake di La grande seduzione di Jean-François Pouliot un film di origine canadese girato quasi 10 anni prima. Si tratta di un’opera sentimentale del genere commedia che vede protagonisti alcuni dei più importanti attori italiani. Il film è stato girato nel 2016. I personaggi principali sono Fabio Volo che interpreta Gianluca Terragni e Silvio Orlando nella parte di Domenico Bonocore, Carlo Buccirosso, Nando Paone e la bellissima Miriam Leone nella parte di Anna. L’attrice è conosciuta dal grande pubblico per essere stata Miss Italia.

Un paese quasi perfetto, la trama del film

Il film Un paese quasi perfetto è ambientato in un piccolo paesino della Basilicata chiamato Castelmezzano. La cittadina è abitata solamente da ex minatori. In passato infatti nella zona contigua al parco nazionale c’era una miniera che a causa della realizzazione di un lago artificiale voluta dal comune è stata completamente allagata. Adesso, i cittadini vivono solo del sussidio della cassa integrazione e non sanno quindi dove prendere il denaro per poter vivere una vita dignitosa. Il sindaco della città si attiva quindi prendendo contatti con un imprenditore milanese al fine di riuscire ad aprire una fabbrica nella piccola cittadina che offrirebbe lavoro a tutti.

La fabbrica sarebbe completamente finanziata da fondi europei e dunque anche l’imprenditore è favorevole alla sua sottoscrizione. Il sindaco però dopo per trovato lavoro come vigile abbondano i cittadini e si trasferisce in città, lasciano un ex minatore alla guida del paese. Questi, si accorge subito che la realizzazione della fabbrica è subordinata alla presenza fissa di un medico nel paese così, con l’inganno riescono a convincere Fabio Volo a provare a vivere in città almeno per un mese. Tutto sembra andare per il meglio, il giovane medico innamorato dell’avvenente Anna sembra voler restare in città ma le cose precipitano. Il contratto era solo una truffa per rubare i soldi europei e nessuna fabbrica sarebbe stata costruita. Il medico quindi si appresta a lasciare la città e tornare al nord quando però ha un lampo di genio. Il paesino con le sue peculiarità può diventare un centro turistico d’eccezione conquistando clienti da tutto il mondo. La miniera potrebbe essere trasformata in una zona termale e il panorama sarebbe stato ammirato dai numerosi turisti.

