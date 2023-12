Un pappagallo tra le nuvole/ Cast e trama del film natalizio in onda su Rai 2 domenica 31 dicembre 2023

Un pappagallo tra le nuvole su Rai2 il 31 dicembre alle ore 14.00

Alle ore 14 di domenica 31 dicembre 2023, Rai 2 ha scelto di dedicare il pomeriggio di San Silvestro a un titolo cinematografico all’insegna dei buoni sentimenti: Un pappagallo tra le nuvole. Il film, di genere commedia e romantico, si avvale della direzione di Marita Jane Grabiak, apprezzata per numerosi titoli di settore quali Un amore scolpito nel ghiaccio, Un principe su misura e Campeggio a 5 stelle. Il soggetto è stato scritto da Barbara Kymlicka, con produzione da parte della Tim Johnson Productions e durata pari a circa un’ora e mezza.

Spartacus, Rete 4/ Uno Stanley Kubrick epico, con Kirk Douglas, oggi, domenica 31 dicembre 2023

Il cast è guidato dall’interprete canadese Kathryn Kohut, vista anche in L’amore al Look Lodge e Un amore scolpito nel ghiaccio. A lei si aggiunge anche Natalie Hall, anche lei canadese e apprezzata per la soap opera La valle dei pini, oltre che nella serie Jett – Professione ladra. Il cast vanta anche la presenza di Peter Mooney, noto per Falcon Beach e Rookie Blue. Il parterre, per concludere, è completato da Melinda Michael, Joseph Kathrein, Paul Constable, Chris Zamat e Karrie Kwong.

La sposa cadavere, Italia 1/ Il capolavoro in stop motion di Tim Burton, oggi, domenica 31 dicembre 2023

Un pappagallo tra le nuvole, la trama: i segreti di Angie e Ted

La trama di Un pappagallo tra le nuvole è incentrata sulla figura di due sognatori, Angie e Ted. I due condividono lo stesso condominio, nel quale è vietato introdurre qualsiasi animale domestico. Angie cambia idea quando a casa sua arriva un pappagallo, che si rivela sin da subito alquanto misterioso e non si sa chi possa essere il suo proprietario. La ragazza viene aiutata proprio da Ted, che lavora come controllore del traffico aereo e che ha a sua volta diversi misteri da svelare. Lei ha il sogno di diventare una sceneggiatrice cinematografica, mentre lui vorrebbe assumere il ruolo del pilota.

Quando l'amore ci mette la zampa/ Film su Rai 2 domenica 31 dicembre 2023: Simon s'innamora di Chloe, ma…

La coppia è costretta a violare le regole condominiali, dato che lui detiene un cane di nome Zoe, di proprietà della sorella. Tutta la pellicola diventa una vera e propria corsa a ostacoli, nella quale i due protagonisti hanno lo scopo di nascondere i rispettivi animali domestici. Devono però vedersela con il freddo responsabile del condominio, che non ha alcuna attenzione di concedere deroghe in merito alle norme in vigore. I due vicini stringono un accordo di copertura, ma non lasciano in secondo piano i loro desideri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA