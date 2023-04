Un passo dal cielo 7, location/ Dove è stata girata la fiction di Rai 1?

Un passo dal cielo 7, dove è stata girata?

Questa sera, giovedì 30 marzo, prende il via su Rai 1 “Un passo dal cielo 7”. La settima stagione conferma l’ambientazione della sesta, ovvero le Dolomiti, a San Vito di Cadore (in provincia di Belluno), con uno sguardo alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Le prime cinque stagioni, infatti, sono state girate a San Candido, nella provincia autonoma di Bolzano, in Alta Val Pusteria.

“L’amministrazione comunale di San Vito è particolarmente grata di aver accolto nel nostro territorio la produzione e tutti gli attori che hanno partecipato alle riprese, svoltesi in gran parte anche a San Vito”, aveva detto il sindaco di San Vito, come riporta Il Dolomiti, quando è stato annunciato il cambio di location. Per la settima stagione di “Un passo dal cielo” le riprese si sono svolte principalmente nella zona del lago di Mosigo, sulle cui sponde si trova il commissariato di polizia.

Le location di Un passo dal cielo 7

Le riprese di “Un passo dal cielo 7” sono iniziata a fine agosto 2022 e sono andate avanti fino alla fine di ottobre. Tra le location ci sono le Cinque Torri, tra Cortina d’Ampezzo e il Passo di Falzarego. La torre più alta della suggestiva formazione rocciosa è la Torre Grande, con i suoi 2.361 m. Le altre torri si chiamano Torre Seconda, Torre Latina, Torre Quarta e Torre Inglese. Nei nuovi episodi ritroveremo anche il Lago di Mosigo, il monte Faloria, il Passo Giau e il Passo Falzarego. Alcune scene sono state girate in Valparola: ad Auronzo e sul Lago di Misurina. Per le riprese di “Un passo dal cielo 7” la produzione ha potuto contare sulla collaborazione con la Regione Veneto, con il sindaco di Cortina d’Ampezzo e con il sindaco di San Vito di Cadore.

