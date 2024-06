Un passo dal cielo, anticipazioni puntate dal 5 al 7 giugno 2024/ Chiara accusata é ingiustamente e…

Continuano gli appuntamenti della soap in onda sulle reti TV e streaming Rai Un passo dal cielo e le anticipazioni rivelano un Pietro si vede al centro del ruolo di protettore della figlia Chiara, coinvolta al centro del caso per un’accusa infamante.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Puntate da oggi 5 al 7 giugno 2024

Nel prosieguo della trama della soap italiana Un passo dal cielo in onda alle 14:10, Pietro tenta disperatamente di proteggere la figlia Chiara. La giovane é ingiustamente accusata di aver avvelenato un uomo molto popolare nella vita del paese. Nella realtà del piccolo quartiere di San Candido aleggia il mistero di una caccia al tesoro nascosto. Thiene e Vincenzo si vedono protagonisti del nuovo caso da risolvere e intanto tra gli altri ruoli di Un passo dal cielo Nappi si vede costretto a fare fronte all’arrivo della fidanzata che lui ha tradito con la complicità della terza incomoda, Silvia.

Un passo dal cielo, esplode il poliamore!

Le nuove puntate di Un passo dal cielo proseguono, quindi, con risvolti clamorosi con Diego che comincia a maturare dei seri dubbi sul conto di Lara, la stessa che in confidenza con Marina non nasconde di sentirsi estremamente in colpa per la situazione piuttosto compromettente che la vede protagonista a Un passo dal cielo.

Tra le altre anticipazioni poi, Virginia si palesa desiderosa di recuperare il suo rapporto con Riccardo e Rossella, anche se in effetti non può di certo fare mistero di nutrire del risentimento o per meglio dire cova della gelosia verso la sua rivale in amore, dal momento che nutre un profondo sentimento verso l’amato. Insomma, tra le trame di Un passo dal cielo sembra esplodere il clamoroso triangolo amoroso.











