Un posto al sole/ Anticipazioni 12 giugno: Mimmo e Maurizio tramano contro Arianna

Intrighi, misteri e inganni sono gli ingredienti della nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Raitre che torna in onda oggi, mercoledì 12 giugno, alle 20.30. Al centro del nuovo episodio ci sarà il nuovo colpo di testa di Mimmo e Maurizio. I due alunni del professor Scaglione, dopo aver causato diversi problemi al caffé Vulcano, nonostante la bocciatura, hanno deciso di tornare in azione. Nel mirino dei due giovani ribelli c’è Arianna che, tuttavia, stanca di subire soprusi, ha in serbo un’amara sorpresa per loro. Maurizio e Mimmo, infatti, hanno intenzione di rapinare per la terza volta Caffè Vulcano. Stavolta, però, qualcosa di terribile potrebbe accadere. Arianna, infatti, per difendersi, ha deciso di prendere una pistola con cui è pronta a sparare contro chiunque metterà a rischio la sua sicurezza e tenterà di sottrarle il frutto del suo lavoro. Maurizio e Mimmo, dunque, stanno andando incontro ad un tragico destino?

UN POSTO AL SOLE: ANTICIPAZIONI 12 GIUGNO: IL SEGRETO DI BEATRICE

Protagonista della puntata di Un posto al sole del 12 giugno è anche Diego. Il figlio di Raffaele, ancora tormentato dalla fine della sua storia d’amore con Beatrice, tenta in tutti i modi di scoprire se la Lucenti abbia intrapreso una nuova relazione. Diego, così, comincia ad indagare scoprendo che a storia che Beatrice ha con un uomo sposato. Giordano, però, resta spiazzato soprattutto dall’identità dell’uomo misterioso. Chi sarà? Guido, nel frattempo, dopo aver scoperto la verità su Lorenzo, deve affrontare Cerruti che ha fatto credere a tutti di essere il padre del bambino. Per i due è arrivato il momento della resa dei conti. Guido, infatti, non ha alcuna intenzione di aspettare ancora volendo avere un rapporto con suo figlio e sperando di poter recuperare anche la situazione con Mariella.

