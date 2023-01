Un posto al sole/ Anticipazioni 17 gennaio: Nunzio querelato, si mette male per…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 17 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 17 gennaio, rivelano che per Nunzio la situazione diventa ancora più difficile: Alice, infatti, lo querela. La ragazza, sostenuta dalla nonna Marina e dal nonno Roberto, ha deciso di procedere per vie legali, mettendo nei guai il giovane Cammarota. In tutto questo, Elena nutre ancora dei forti dubbi su sua figlia poiché la conosce bene e sa di cosa è capace. Il problema è che la donna non immagina neanche che cosa possa essersi inventata la giovane Pergolesi, che insiste ad esprimere la sua versione dei fatti. Data la gravità della situazione, Franco dovrà armarsi di coraggio e fare tutto il possibile per difendere suo figlio Nunzio dalle accuse. Prima, però, si vede costretto a informare Katia di quanto sta accadendo.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 17 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Silvia è vittima di un tentativo di rapina, sventata, fortunatamente da Damiano, che si precipita subito a intervenire per mettere in salvo la donna. Il suo gesto eroico non passa inosservato, e infatti Viola ne resta molto colpita. Tuttavia la situazione fa sì che i due condividano un nuovo momento di “vicinanza pericolosa”. A quel punto il poliziotto si renderà conto di stare perdendo il controllo della situazione poiché capisce che non può tradire la fiducia di Nicotera. Ed ecco quindi che vedremo Damiano prendere una decisione molto importante, che potrebbe essere in grado di compromettere il suo futuro. Chiederà forse un trasferimento per allontanarsi definitivamente da Viola ed evitare ulteriori guai?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Alice vuole proseguire con la sua querela e denunciare Nunzio, anche se Elena, conoscendo bene il carattere della figlia, rimane molto scettica al riguardo e teme ulteriori ripercussioni. In casa Giordano, in ogni caso, si respira un’aria di alta tensione. Viola si è resa conto di provare dei sentimenti per Damiano e anche lui ricambia; per questo motivo, la giovane supplente decide di allontanarsi da lui, ma alcuni eventi non faranno altro che farli riavvicinare ancora. Clara vuole andare fino in fondo alla questione dei gioielli di Alberto e vuole capire se i preziosi tesori, nascosti in cassaforte, appartengono davvero alla famiglia di Lia, come Diego sembra sostenere.

