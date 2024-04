Un posto al sole/ Anticipazioni 19 aprile 2024: Damiano cerca di proteggere Rosa e…

Le anticipazioni di Un posto al sole per la puntata di domani, 19 aprile, ci svelano le novità e i colpi di scena della soap italiana tra le più popolari e amate dal pubblico. Nunzio continua la sua incessante ricerca per capire chi abbia avuto un ruolo nell’incidente di Diana. Una coppia continua, invece, ad avere sempre più incomprensioni che stanno corrodendo il rapporto.

Damiano cerca di ottenere informazioni per proteggere Rosa dai piani della malavita. Per farlo, l’uomo si rivolgerà a qualcuno in particolare che lo possa aiutare nel suo obiettivo…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 aprile: Nunzio continua ad indagare

Cosa ci rivelano le anticipazioni di Un posto al sole per domani? Damiano è molto preoccupato per le sorti di Rosa, finita nel mirino della malavita. Proprio per questo motivo il giovane cerca di ottenere più informazioni possibili sul gesto intimidatorio nei confronti della sua ex e decide di rivolgersi ad Eduardo.

Nunzio, invece, continua la sua incessante ricerca di indizi per scoprire i loschi piani di Bianchi; l’imprenditore potrebbe essere il mandante di chi ha investito Diana che, al momento, lotta tra la vita e la morte. Tra Silvia e Giancarlo la relazione non procede bene, la tensione è sempre più percepibile e le incomprensioni sono troppe. La Graziani pensa ancora alla passione scoppiata con Michele…

Un posto al sole, cosa è successo nelle precedenti puntate

Nelle scorse puntate, Damiano si era convinto a tornare a casa sua lasciando libera Rosa e Manuel di fare la propria vita da soli. Purtroppo, però, proprio la donna sarà presto vittima di un gesto intimidatorio da parte della malavita che metterà in allarme il suo ex compagno.

Nel frattempo, Bianchi teme che Diana possa riprendersi dall’incidente e fare il suo nome alla polizia. L’imprenditore chiede, dunque, aiuto al boss Torrente per zittire la donna…











