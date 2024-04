Un posto al sole/ Anticipazioni 10 aprile 2024: Nunzio sospetta che Diana sia stata investita da qualcuno

Le anticipazioni di Un posto al sole, riferite alla puntata di domani 10 aprile, ci svelano novità e colpi di scena dell’apprezzatissima soap italiana. Diana è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, ed è subito stata soccorso da Rossella.

La donna sta combattendo tra la vita e la morte, ma non tutti sono sicuri che sia stato tutto un incidente. Nunzio comincia a sospettare che quanto accaduto a Diana non sia esattamente casuale: avrà ragione? Marina è sempre più tesa per la convivenza con Ida e qualcosa continua a balenarle in testa; Roberto cercherà di incoraggiarla e farla stare meglio, ma il compito non è semplice.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 aprile 2024

Diana si stava recando da Niko per chiedere un parere legale quando è stata investita da una vettura. A soccorrere la donna Rossella che ha cominciato a notare un atteggiamento piuttosto strano in Nunzio. Quest’ultimo sospetta che quanto accaduto a Diana non sia un incidente, ma un attentato dei mafiosi che lei voleva denunciare.

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole del 10 aprile, Clara sta per prendere una decisione molto importante. Nel frattempo, per Marina la convivenza con Ida sta diventando asfissiante. La donna comincia ad avere sempre più dubbi sul suo ruolo verso il piccolo Tommy. Roberto proverà ad aiutarla per rendere più sopportabile questa situazione.

Un posto al sole, cosa è successo nelle precedenti puntate

Nelle scorse puntate, Diana viene investita da un auto e soccorsa da Rossella la quale si occupa dell’emergenza. La ragazza tenterà di salvarle la vita, ma si accorge anche che Nunzio ha un atteggiamento piuttosto irruento; il giovane sembra tenere molto a Diana.

Roberto e Marina dovranno convivere con Ida e questo sconvolge i loro equilibri. Il piccolo Tommy, inoltre, farà un gesto che mette in crisi Marina non più certa di stare facendo la cosa giusta…











