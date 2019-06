Un Posto al sole/ Anticipazioni 19 giugno: cosa nasconde Beatrice?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 19 GIUGNO: LUDOVICA NASTI E’ MIA

I fan di Un Posto al sole non hanno mai tempo per annoiarsi. Finita una storyline ne inizia subito un’altra e i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno. Questo rende speciale la longeva soap italiana che nei giorni scorsi ha segnato l’arrivo sul piccolo schermo (o meglio il ritorno) di Ludovica Nasti. La profonda e sconvolgente bambina che ha prestato il volto alla piccola Lila Cerullo de L’Amica Geniale, adesso vestirà i panni della piccola Mia, sorella minore di Alex da poco trasferitasi alla Terrazza del famoso Palazzo Palladini. I fan sono già pronti a scoprire come e quando Mia ci metterà lo zampino mandando all’aria i piani della sorella ma, intanto, siamo ormai al giro di boa di questa settimana, e le anticipazioni non rivelano ancora molti dettagli sul loro burrascoso rapporto e su quello che succederà. Mia è pronta a darle dei grattacapi a causa della sua decisione di trasferirsi, fino a dove si spingerà?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 19 GIUGNO: QUAL E’ IL SEGRETO DI BEATRICE?

Dall’altra parte c’è il segreto di Beatrice. Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole in onda oggi, mercoledì 19 giugno 2019, rivelano che Diego sta per scoprire la verità e questo non farà altro che complicare le cose. Il giovane sembra essere tormentato per via dell’inevitabile separazione e dai sentimenti che ancora prova con lei e tutto peggiora quando il Giordano scopre che la Lucenti sta frequentando un altro. Diego è convinto che il misterioso ragazzo che si è intromesso tra loro sia proprio Eugenio e per questo, quasi ossessionato, inizierà ad indagare sul loro conto per riuscire e sorprenderli insieme mettendoli con le spalle al muro. Sarà proprio questo che lo porterà a scoprire il segreto inconfessabile di Beatrice? Sullo sfondo rimane la preoccupazione di Michele per Mimmo dopo la rapina finita in tragedia e tutto quello che è successo dopo.Otello e Silvia lo spingono a lasciar perdere ma lui sembra intenzionato ad aiutarlo, nonostante tutto.

