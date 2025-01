Cosa succederà nei nuovi episodi di Un posto al sole dopo la consueta pausa del weekend? Come al solito non mancheranno interessanti novità e colpi di scena che stupiranno non poco i telespettatori. Questi puntata dopo puntata restano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. L’amatissima soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan, tutte le puntate sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sono trapelate sul web alcune anticipazioni in merito all’episodio di Un posto al sole che andrà in onda domani, martedì 21 gennaio 2025. Cosa accadrà? Dopo aver detto a Gagliotti che non potrà diventare un socio del circolo Roberto Ferri proverà a recuperare il rapporto con l’imprenditore perché non vuole assolutamente rinunciare ai loro progetti.

Anticipazioni Un posto al sole 21 gennaio 2025: l’atteggiamento di Castrese spiazza Vinicio, Viola sarà molto spaventata

Ci saranno tante altre interessanti novità a Un posto al sole nell’episodio di domani, stando alle anticipazioni mentre sarà insieme ad Alice Vinicio resterà molto stupito e infastidito dall’atteggiamento di Castrese. Il ragazzo non sa che il fratello ha costretto gli Altieri a cedere il marchio di famiglia ed è per questo che non capirà perché il nipote di Mariella si comporta in quel modo.

Nel frattempo Roberto Ferri e Marina riceveranno una notizia che li turberà non poco. Di che si tratta? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che ci sarà un grave incidente ai Caraibi e questo potrebbe rivelarsi davvero dannoso per gli affari della Giordano e del marito. Entrambi infatti appariranno molto turbati, il terribile incidente potrebbe distruggere i loro progetti imprenditoriali. Nel frattempo procederà a gonfie vele tra Rosa e Pino, Viola invece sarà ancora molto spaventata per ciò che le è successo. A causa della rapina infatti la sua vita è stata messa in pericolo, per lei è stato un momento davvero difficile e spaventoso.

