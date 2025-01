Sta per giungere al termine un’altra settimana di Un posto al sole e i nuovi episodi che andranno in onda dopo la consueta pausa del weekend come sempre saranno ricchi di novità e colpi di scena. L’amata soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori su Rai tre da lunedì a venerdì alle 20.50, questi restano sempre incollati al televisore per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini. Le loro vicende non fanno mai annoiare i tantissimi fan della fiction che quotidianamente conquista ottimi risultati in termini di ascolti.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 lunedì 20 gennaio 2025. Cosa succederà? A quanto pare Rosa sarà finalmente pronta a voltare pagina, soprattutto grazie alla costante vicinanza di Pino che è riuscito a fare breccia nel suo cuore. Dopo aver sofferto a lungo per Damiano per la Picariello potrebbe essere arrivato il momento di concedersi la possibilità di vivere un nuovo amore. Le cose per lei non miglioreranno solo dal punto di vista sentimentale, infatti farà pace con Manuel e otterrà delle soddisfazioni anche con lo studio.

Anticipazioni Un posto al sole 20 gennaio 2025: paura per Viola, Luca torna a Napoli

Dopo la pausa del weekend i telespettatori assisteranno ad altri colpi di scena nell’episodio di lunedì 20 gennaio 2025. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Viola farà i conti con uno dei momenti più difficili della sua vita dopo una visita guidata. Cosa accadrà? Qualcuno la metterà in pericolo.

Nel frattempo Samuel si ritroverà ad affrontare una terribile figura con Serena e chiederà aiuto a Nunzio. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che l’amico per l’ennesima volta lo inviterà a chiudere definitivamente con Micaela. Intanto Luca, dopo essere stato a Milano per qualche settimana per sottoporsi ad una sperimentale cura, tornerà a Palazzo Palladini. De Santis avrà delle novità? Non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi della soap per scoprire tutto quello che succederà.

