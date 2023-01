Un posto al sole/ Anticipazioni 24 gennaio: Alice ha i sensi di colpa

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 24 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 24 gennaio, rivelano che per Nunzio è arrivato il momento degli interrogatori, quindi lascia che la polizia gli faccia le domande dovute sul caso di Alice. Intanto, Silvia è nel putiferio dopo la sua decisione di non licenziare lo chef. Infatti il Caffè Vulcano ha ricevuto recensioni negative e molte polemiche via social. La donna non sa quindi come comportarsi: rispondere alle accuse, e quindi dare un seguito a quanto sta accadendo, oppure non rispondere affatto e lasciare che il polverone social sfumi da solo. Nel frattempo, Alice è sempre più sotto pressione da parte della sua famiglia, che ormai è spaccata in due merito alle sue dichiarazioni, mentre in lei crescono i sensi di colpa poiché conosce la vera versione dei fatti e teme di rivelare tutto…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 24 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che dopo l’azzuffata in classe con un compagno di scuola, Bianca è in punizione. Franco e Angela non sono d’accordo sull’eventualità di punire la figlia, che nel frattempo viene sempre più isolata dai suoi compagni. Bianca si ritrova così sola contro tutti nel suo desiderio di stare dalla parte del suo amico Antonello. Le differenti vedute dei suoi genitori non fanno altro che peggiorare la situazione di Bianca: e per lei è in arrivo un’altra batosta difficile da digerire. Intanto, Mariella non ci sta, e costringe Guido a rimproverare Serena.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Clara, aiutata da Marika, scopre che nella cassaforte di Alberto ci sono i fantomatici gioielli di cui parlava Diego, un tesoro che appartiene alla famiglia di Lia. Dopo aver visto Palladini scontrarsi con quest’ultima, Clara si fa coraggio e lo affronta, affermando di sapere tutta la verità. Le cose per Nunzio continuano a precipitare e la sua mossa avventata rischia di aggravare la situazione: infatti vorrebbe andare da Chiara per raccontarle quanto gli sta succedendo. Elena, invece, è convinta che Alice non stia dicendo tutta la verità sull’aggressione di Nunzio, quindi propone alla figlia di ritornare a Londra. Damiano sventa una rapina ai danni di Silvia e questo gesto eroico non fa altro che farlo avvicinare ancora di più a Viola, che non riesce proprio ad allontanare i sentimenti che prova per lui.

