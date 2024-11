Inizia oggi una nuova settimana di Un posto al sole dopo la consueta pausa del weekend, le anticipazioni trapelate sul web in merito all’episodio di martedì 26 novembre 2024 rivelano interessanti novità e colpi di scena. Tantissimi sono i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap opera partenopea in onda su Rai Tre, da lunedì a venerdì, alle 20.50. Tanta è stata la preoccupazione a causa dell’aggressione ai danni di Don Antoine, a soccorrerlo per prime sono state Giulia e Rosa, subito dopo sono intervenuti anche Luca e Ornella e questo ha evitato che la situazione peggiorasse.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, martedì 26 novembre 2024, Don Antoine fortunatamente sarà fuori pericolo dopo che qualcuno lo ha accoltellato durante la festa di quartiere. Lui proverà molto sconforto per quello che è successo in chiesa. In un momento così delicato in cui apparirà molto scoraggiato, il parroco potrà contare sul sostegno e la vicinanza di Rosa e Giulia, entrambe infatti seguiranno il suo recupero.

Anticipazioni Un posto al sole, martedì 26 novembre 2024: Pasquale è sparito, Costabile ricatta ancora Castrese

Dopo che Giulia e Rosa hanno visto Pasquale uscire di corsa dalla chiesa il ragazzino è sparito nel nulla facendo perdere le sue tracce. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Damiano continuerà ad indagare sulla vicenda nell’episodio di martedì 26 novembre 2024 e a cercare il figlio di Luisa, sarà però qualcun altro a trovarlo.

Intanto Michele continuerà ad indagare sui Gagliotti per cercare di fare chiarezza sulle loro attività. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Saviani potrebbe fare un’importante scoperta nei prossimi episodi della nota soap opera partenopea. Costabile, invece, in preda alla disperazione per le pressioni di Gagliotti continuerà a ricattare il fratello. A Castrese ha infatti detto che racconterà al padre la verità sul suo orientamento sessuale e non convincerà Espedito ad entrare in affari con i Gagliotti.

