Dopo la solita pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana di Un posto al sole e come al solito novità e colpi di scena stupiranno non poco i telespettatori, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di martedì 19 novembre 2024. L’amatissima soap opera partenopea con le sue intriganti vicende quotidianamente tiene incollati al televisore moltissimi fan, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Le puntate vanno in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3 e sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Castrese non ha mai rivelato alla sua famiglia di essere omosessuale, questo ha creato non pochi problemi nella sua relazione con Sasà. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella puntata che andrà in onda domani, martedì 19 novembre 2024, Mariella capirà perché il nipote ha paura di fare coming out.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole è venuto fuori che Costabile si trova ancora nei guai a causa dei suoi problemi economici e si è ritrovato a fare i conti con Gennaro Gagliotti. Messo con le spalle al muro il nipote di Mariella sarà disposto a tutto pur di risolvere la sua difficile situazione. Le anticipazioni di martedì 19 novembre 2024 fanno sapere che Michele intuirà che le attività della famiglia Gagliotti non sono così trasparenti come vogliono far credere e inizierà ad indagare.

Marina Giordano manifesterà la sua preoccupazione per il flirt nato tra Alice e Vinicio Gagliotti. Nel frattempo, Clara dopo aver comunicato la sua decisione ad Alberto sarà pronta a lasciare definitivamente Napoli. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nell’episodio che andrà in onda martedì 19 novembre 2024 l’avvocato Palladini sarà disperato all’idea di stare ancora lontano da Federico. Intanto, Guido dovrà fare i conti con una difficile situazione, riuscirà a risolvere? Gli spoiler trapelati sul web non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che succederà.

