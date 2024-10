Al via una nuova settimana di Un posto al sole dopo la consueta pausa del weekend, le anticipazioni rivelano tante novità e colpi di scena in merito alla puntata che andrà in onda martedì 29 ottobre 2024. L’amatissima soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3, gli episodi però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. Rossella ha iniziato a collaborare con il primario per un progetto molto importante ma il suo atteggiamento continua farla sentire molto a disagio. Dopo la carezza le ha fatto un massaggio sulle spalle ed è ormai chiaro che non si tratta solo di una sua suggestione.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 29 ottobre 2024/ Marcello vuole denunciare Umberto

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata di martedì 29 ottobre 2024, per evitare di restare da sola con Fusco Rossella farà un passo falso che potrebbe compromettere la sua carriera. Commetterà infatti un errore che potrebbe non piacere affatto al primario.

Anticipazioni Un posto al sole, martedì 29 ottobre 2024: Marina e l’ultimatum a Roberto, cosa pretende la Giordano

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Marina dopo una breve assenza è torna a Napoli insieme ad Alice, vedendola Roberto è apparso molto felice perché pensa che tra loro potrà ancora tornare il sereno. Le anticipazioni rivelano he la Giordano sarà disposta a concedergli un’altra possibilità, però solo alle sue condizioni. Nel frattempo lo spietato imprenditore continua ad essere ossessionato dall’idea di acquisire alla radio un nuovo inserzionista e questo farà nascere nuove tensioni tra lui e Filippo, arriveranno anche a scontrarsi.

Endless Love anticipazioni, puntata 29 ottobre 2024/ Kemal nascosto con Deniz, scoprirà chi lo ha tradito?

Nell’episodio che andrà in onda martedì 29 ottobre 2024 la tensione tra Ferri e Sartori sarà ancora tantissima. Roberto intanto dovrà fare i conti con l’ultimatum della moglie, cosa gli chiederà Marina? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che la Giordano dirà chiaramente al marito che se vuole ancora salvare il loro matrimonio dovrà iniziare un percorso di terapia. Nel frattempo Guido sarà ancora alla ricerca di un nuovo appartamento, senza però nessun esito positivo. Il comandante Del Bue sarà quindi costretto a rivalutare l’offerta di Cotugno, andare a vivere a casa sua non gli sembrerà più una condizione così assurda.

Anticipazioni La rosa della vendetta, prossima puntata 3 novembre 2024/ Deva rischia di morire: Gulcemal...