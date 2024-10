Un posto al sole torna su Rai Tre dopo la consueta pausa del weekend e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena nelle puntate che andranno in onda dal 28 ottobre all’1 novembre 2024, le anticipazioni trapelate sul web stupiranno non poco i telespettatori. L’amatissima soap opera con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano, questi infatti restano sempre incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini. In occasione di Halloween Viola organizzerà una festa per Antonio e i suoi amici, alla quale inviterà anche Damiano, Rosa ed Eugenio, spera però che non ci siano tensioni tra loro. La fidanzata del poliziotto ci rimarrà piuttosto male quando scoprirà che lui non potrà essere presente alla festa perché deve coprire un collega malato.

Endless Love anticipazioni, puntate 26 ottobre 2024/ Emir vuole partire con Deniz, Kemal la 'rapisce'

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la Bruni sarà molto preoccupata, ha paura che possa essere successo qualcosa di serio e che il fidanzato non voglia dirglielo per non farla stare in ansia, Renda però cercherà di rassicirarla dicendole che non è successo nulla. Nonostante Damiano l’abbia tranquillizzata Viola non riuscirà ad essere davvero serena durante la festa, apparirà infatti preoccupata e turbata per ciò che sta accadendo con il poliziotto.

Endless Love anticipazioni turche prossime puntate/ Tufan muore: perché Emir e Asu lo uccidono? Svolta choc

Anticipazioni Un posto al sole dal 28 ottobre all’1 novembre 2024: Eugenio dichiara il suo amore a Viola

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Eugenio non potrà fare a meno di notare la preoccupazione di Viola e deciderà di parlarle, lei durante la loro chiacchierà scoppierà in lacrime. Le anticipazioni fanno sapere che Nicotera stiupirà non poco l’ex moglie con un’inaspettata dichiarazione d’amore, senza giri di parole infatti le dirà che non ha mai smesso di amarla.

Intanto, in ospedale la situazione diventerà sempre più difficile per Rossella. Ancora turbata per la carezza ricevuta dal primario la Graziani cercherà in ogni modo di non restare da sola con Fusco perché il suo morboso comportamento la preoccupa e la mette a disagio. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana, dal 28 ottobre all’1 novembre, Samuel salverà Manuela da una delicata situazione e l’intesa che si creerà tra loro farà infastidire Micaela.

Anticipazioni Endless Love prossime puntate (25-31 ottobre 2024)/ Emir contro Kemal Nihan: vendetta spietata