Nuovi colpi di scena in arrivo a Un posto al sole, le anticipazioni trapelate sul web rivelano tutto quello che succederà nella puntata di giovedì 17 ottobre 2024. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai 3 alle 20.50 da lunedì a venerdì e riesce sempre a coinvolgere moltissimi telespettatori con le sue interessanti vicende. Convinto dal padre Jimmy è andato all’inaugurazione del parco archeologico di Manuela ma a rovinare il momento di felicità e soddisfazione della zia ci ha pensato Costabile. Nessuno si aspettava di vederlo lì dopo ciò che ha fatto all’ex fidanzata, era lui ad occuparsi della gestione delle spese e dei lavori di ristrutturazione ma ha speso tutti i finanziamenti perché era pieno di debiti.

Niko che è al corrente di tutto ciò che è accaduto non ci penserà due volte ad affrontare il nipote di Mariella. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che il suo comportamento però farà ingelosire molto Valeria. L’avvocato Poggi prova ancora dei sentimenti per la Cirillo? Lei non ha mai smesso di amarlo ma dopo aver provato a lungo a riconciliarsi con lui aveva provato a voltare pagina con Costabile.

Da quando Don Antoine è diventato il nuovo parroco del quartiere Rosa ha trovato spesso conforto in lui che le ha sempre offerto il suo supporto e la sua vicinanza. Da un po’ di tempo però nel quartiere girano alcuni pettegolezzi sul loro speciale rapporto, c’è infatti chi ha insinuato che tra i due sia nato qualcosa dal punto di vista sentimentale dal momento che trascorrono molto tempo insieme. I pettegolezzi aumenteranno ogni giorno di più e la situazione inevitabilmente si ritorcerà contro Manuel.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Guido, dopo il rifiuto da parte di Mariella di abbassare la somma di denaro destinata al mantenimento di Lollo, continuerà a rendersi conto che potrebbe avere dei problemi economici. Da quando ha deciso di mettere fine al suo matrimonio con la Altieri ed è andato via di casa e oltre a sostenere le spese per il figlio deve anche cercare una casa in affitto. Tra le sue spese personali deve includere anche i viaggi per Roma per trascorrere del tempo con Claudia, però potrebbe non riuscire a fare tutto. Il comandante Del Bue penserà quindi ad un nuovo piano, contro la moglie, nel quale coinvolgerà anche Cotugno.