Un posto al sole/ Anticipazioni 3 febbraio: torna Valsano e inizia il processo!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 3 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 3 febbraio, rivelano che il processo contro Lello Valsano sta per cominciare. C’è molta apprensione in aula, soprattutto per Viola e Niko, i quali, costituitosi Parte Civile, sanno che non sarà affatto facile rivivere quei dolorosi momenti in cui Susanna ha perso la vita. Niko e Viola, molto provati dalla vicenda anche a distanza di mesi, avranno bisogno di tutto il sostegno necessario da parte di amici e familiari per affrontare il processo. Intanto nonostante la menzogna di Alice sia ormai stata scoperta e quindi la straziante faccenda si sia conclusa, Nunzio sta male per la situazione che si è creata con Chiara e alla quale il giovane non sa come recuperare.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la vicenda di Alice è terminata, ma gli utenti in rete continuano a non perdonare Nunzio (sebbene sia innocente), e quindi danneggiano ancora il buon nome del Caffè Vulcano con nuove recensioni e commenti negativi, incoraggiando i clienti a non frequentare più il locale. Nel frattempo, Mariella non ne può più e deve dividersi in tre tra la sorella Bice, che intende coinvolgerla in una Crociera solo per loro due, l’amico Salvatore, che soffre di solitudine, e Castrese con le sue domande, a volte un po’ scomode. Riuscirà l’intrepida Mariella a gestire tutto?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Elena ha scoperto le menzogne di Alice ma anche il suo disagio per aver mentito su una così complicata vicenda. A quel punto la donna dovrà decidere se spingere o meno la figlia ad assumersi le responsabilità dei propri errori dinanzi fino alle estreme conseguenze. Si avvicina l’inizio del processo a Lello Valsano e la situazione riapre delle dolorose ferite a Niko, ancora troppo legato al dolore per la perdita della morte di Susanna. Il giovane è chiamato a compiere una difficile scelta che potrebbe amplificare la sua sofferenza. Alice, infine, si accinge a partire per Londra, sperando di lasciarsi alle spalle tutto quanto è accaduto, consapevole anche delle sue colpe. Nunzio, invece, intende parlare con Chiara di quanto è successo ma riceve una sorpresa inaspettata. Lia si confronta faccia a faccia con Diego, che si dice deluso da lei. La domestica dei Ferri incassa il colpo e la cocente sconfitta. Infine, Cerruti riceve un insolito invito da parte di Bufalotto.

LEGGI ANCHE:

