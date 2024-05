Un posto al sole/ Anticipazioni 3 maggio 2024: Guido sempre più confuso per l’arrivo di Claudia…

Le anticipazioni di Un posto al sole per la giornata di domani, 3 maggio, regalano al pubblico intrecci amorosi a dir poco travolgenti, tra ritorni di fiamma e passioni incontrollabili. I protagonisti non potranno più nascondere i propri sentimenti e più di qualcuno metterà a rischio la propria relazione per delle nuove palpitazioni. Il ritorno di uno storico volto sta mettendo in crisi Guido, sempre più attratto da una sua vecchia conoscenza…

Un posto al sole, anticipazioni 3 maggio: Guido è in difficoltà

Silvia e Michele non possono più negare la loro complicità dopo quella notte di passione, la coppia è troppo coinvolta e Giancarlo comincia ad accorgersene. Proprio per questo motivo, quest’ultimo prende una decisione inaspettata sul suo rapporto con Silvia.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Guido ha appena riscoperto la compagnia di Claudia, una vecchia amica che lo sta mettendo in crisi. Il matrimonio con Mariella è già in bilico, e l’attrazione che prova per la donna appena ritrovata potrebbe portare alla rottura definitiva con sua moglie. Niko è tornato dal viaggio insieme a Valeria e ha trovato Manuela intenta a prendersi cura di Jimmy. Il giovane è grato del sostegno che la sua ex gli sta dando e decide di aiutarla con il suo progetto per potersi sdebitare.

Un posto al sole, cosa è successo nelle precedenti puntate, le anticipazioni

Nelle precedenti puntate, Damiano rimane invischiato in una gravissima accusa ai suoi danni, orchestrata dal clan Torrente. Lo stesso Nunzio comincia a capire che ciò che sta accadendo al poliziotto è il frutto di qualcuno di molto pericoloso che sta cercando di incastrarlo.

Rosa e Viola sono molte preoccupate per Damiano mentre Niko torna dal viaggio con la sua nuova fiamma. Il giovane, al suo ritorno, trova Manuela che cerca di distrarre Jimmy che ha sofferto l’assenza di Niko. Guido, invece, ritrova un’amica che non vedeva da tempo ma questo incontro potrebbe mettere a repentaglio il matrimonio con Mariella.











