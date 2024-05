Anticipazioni Endless Love, puntata 18 maggio 2024/ Gli abitanti del villaggio si arrendono a Emir

Anticipazioni Endless Love, 18 maggio 2024: Kemal affronta Tarik

Nuovo appuntamento con Endless Love domani pomeriggio, sabato 18 maggio 2024, in onda come sempre su Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, la situazione nel villaggio è drammatica e gli abitanti si dicono pronti ad arrendersi alle minacce e aggressioni di Emir e dei suoi uomini. Kemal, in particolare, riceve in ufficio uno degli abitanti, che gli comunica la resa: dopo essere stato picchiato e minacciato, ha deciso di ritirare l’accusa esattamente come tutti i suoi concittadini.

A quel punto l’ingegnere, furioso, va da Emir e scopre che in realtà il braccio armato del suo nemico è suo fratello Tarik. I due avranno un confronto durissimo ma Tarik non si lascerà convincere dalle parole del fratello: l’unico uomo da cui accetta ordini, infatti, è Emir.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate: le ultime anticipazioni

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Endless Love in onda come sempre su Canale 5, Kemal si è recato in un locale elegante dopo una soffiata di Zehir, convinto che lì avrebbe trovato Karen. L’ingegnere ha avviato le sue ricerche assieme a Nihan ma, dopo essere entrati nel locale, non riescono nel proprio intento. Kemal decide di parlare con Asu per chiarire il proprio rapporto: per quanto sia un amore impossibile, il suo cuore appartiene ancora alla bella pittrice.

Nihan, intanto, scopre alcune conversazioni segrete tra Emir e Karen dopo essersi intrufolata nello studio del marito e aver trovato una chiavetta contenente tracce audio private e molto interessanti. La pittrice vuole così informare subito Kemal ma, trovando l’uomo a conversare con Asu, se ne va via furiosa e in preda alla gelosia. Intanto Emir costringe Banu a sedurre Tarik, mentre Zeynep è ancora in crisi per essere stata sedotta e poi abbandonata dall’uomo d’affari e accetta comunque l’appuntamento con Ozan.











