Anticipazioni Un posto al sole, puntata 17 maggio 2024/ Damiano riflette sulla relazione con Viola

Anticipazioni Un posto al sole, 17 maggio 2024:

Le anticipazioni di Un posto al sole ci danno un assaggio di quello che capiterà ai nostri protagonisti. La soap italiana torna con un nuovo appuntamento anche domani, 17 maggio 2024, in onda alle 20:50 su Rai 3. Damiano comincerà a capire tante cose su Viola ed Eugenio e tirerà le somme. Roberto è furioso di ciò che Ida e Diego stanno complottando contro di lui e non riesce più a contenere la rabbia. La nuova puntata sarà ricca di situazioni spinose e di colpi di scena che piaceranno molto al pubblico.

Viola ed Eugenio si stanno riavvicinando e questo Damiano comincia a percepirlo; l’affascinante poliziotto ha visto la ex coppia insieme ed ha capito che i due si appartengono ancora. Roberto, invece, incontra Ida e Diego all’uscita dello studio di Niko e comprende che i due stanno ricorrendo per via legali contro di lui. La rabbia di Ferri si scatena, però, contro Raffaele provocando un’intensa discussione che si placherà solo grazie all’intervento del figlio del portiere.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate: le ultime anticipazioni

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Eugenio decide di fare qualcosa per riavvicinarsi a Viola ma Damiano si accorge di tutto. Roberto, intanto, scopre che Ida e Diego vogliono ricorrere a un piano ad hoc per incastrarlo; per questo Ferri comincerà ad ideare una strategia per impedire che i due possano farla franca.

Diana, invece, si risveglia dal coma farmacologico ma non sembra essere ancora in forma; ad accorgersi delle difficoltà della donna, lo stesso Nunzio che sembra avere molto a cuore il benessere della donna. L’avvicinamento del cuoco nei confronti di Della Valle provoca della gelosia in Rossella che la porta a voler un confronto con Riccardo. Michele e Filippo, invece, faranno un incontro molto speciale che li porterà a capire quanto è importante la vicinanza delle persone che si amano.

