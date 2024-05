Anticipazioni Beautiful, puntata 18 maggio 2024/ Sheila scarcerata grazie a Bill: Brooke e Katie sconvolte

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 maggio 2024: Carter chiede spiegazioni a Finn

Domani pomeriggio, sabato 18 maggio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful, la longeva soap che rappresenta ormai il consueto appuntamento quotidiano delle 13.45 per molti telespettatori. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Brooke e Katie sono sconvolte dopo aver appreso che Sheila è stata scarcerata grazie all’intervento di Bill: le due donne non riescono a darsi una spiegazione e sono intenzionate a cercare delle risposte su quanto accaduto.

Anticipazioni Beautiful, puntata 17 maggio 2024/ Taylor ha un confronto con Sheila...

Ma la scarcerazione della diabolica rossa ha sconvolto tutti, anche Carter che, dopo aver saputo che la donna è ritornata libera grazie allo Spencer, decide di chiedere delle spiegazioni a Finn. Lo stesso Finn e Steffy hanno subito un diabolico ricatto da parte di Bill: se avessero testimoniato contro Sheila, l’uomo avrebbe minacciato di denunciare Taylor alla polizia per avergli sparato anni prima.

Beautiful, John McCook e la malattia del figlio Jake: "Soffre di schizofrenia"/ "Lo racconto perchè..."

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate: le ultime anticipazioni

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful in onda come sempre su Canale 5, Sheila è uscita di prigione prima di quanto previsto e la notizia ha sconvolto tutti. Taylor, in particolare, è venuta a conoscenza del ricatto che Bill ha fatto ai suoi danni per mezzo di Finn e Steffy, da lui minacciati di denunciare la Hayes alla polizia per avergli sparato anni prima qualora i due avessero deciso di testimoniare contro la rossa.

La stessa Taylor è arrivata al punto di costituirsi alla polizia, sacrificandosi pur di non vedere la diabolica rossa di nuovo a piede libero. Steffy però, dopo un confronto con la madre, l’ha convinta a non consegnarsi alla giustizia. Intanto Sheila è uscita di prigione per mancanza di prove e Taylor ha avuto subito un durissimo confronto con lei, mentre Carter ha informato Brooke e Katie della scarcerazione della donna.

Anticipazioni Beautiful, puntata 16 maggio 2024/ Steffy convince Taylor a non consegnarsi alla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA