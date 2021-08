Un posto al sole/ Anticipazioni 31 agosto: Susanna in gravi condizioni

Un posto al sole, dove siamo rimasti?

Oggi, martedì 31 agosto, torna il consueto appuntamento con la soap opera “Un posto al sole”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Palazzo Palladini. Susanna confessa a Niko la verità: non ha mai smesso di pensare a lui e lo ama ancora, coltivando nel suo cuore la speranza che un giorno il Poggi avrebbe trovato la forza di perdonarla e ricominciare la loro storia dove era stata interrotta. Il ragazzo è sconvolto da quello che sente e non sa cosa rispondere. Renato cerca di dare qualche consiglio a Gimmy per scegliere il regalo da fare a Cristina per il suo compleanno. È Bianca ad avere l’idea giusta, una bella borraccia personalizzata con il nome della ragazzina. Niko riceve la visita del padre, ma viene presto mandato via dal figlio. Gimmy porta il regalo a Cristina ma la bambina non dimostra molto entusiasmo, così è Ferri a prendere in mano la situazione e gli dice che lui e la figlia devono andare a pranzo al ristorante. Il bambino, però, non capisce che la sua amata è infastidita e racconta alla nonna di avere avuto un grande successo. Cristina invece dice al padre che non vuole invitare il ragazzino alla sua festa.

Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Gabriella in crisi

Silvia sgrida Samuel perché è sempre molto distratto al lavoro. Renato è rimasto molto male per come Niko lo ha trattato e ne parla con Raffaele che gli consiglia di non prendersela perché il ragazzo ha molti problemi. Susanna torna nuovamente allo studio di Niko per chiedergli scusa e prova a baciarlo ma Niko la respinge. Mentre Susanna piange disperata, Niko si confida con la sorella Angela che lo invita a dare una nuova possibilità al loro amore. Dopo una notte di riflessioni, Niko capisce di amarla ancora e le manda un messaggio ma quando arriva in ufficio ha una brutta sorpresa: Susanna versa a terra incosciente in una pozza di sangue.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 31 agosto: arriva Balca!

Anticipazioni Un posto al sole puntata 31 agosto

Secondo le anticipazioni della soap opera “Un posto al sole” di oggi, martedì 31 agosto, Alice è triste perché sta per tornare a Londra e non vedrà più sua nonna Marina, ma Fabrizio, anche se è impegnato con il rilancio dell’azienda e i problemi da risolvere, organizza una bella sorpresa per le due. La sera prima dell’esame per la scuola di specializzazione, Rossella è molto agitata per fortuna trova in Ornella il sostegno giusto per affrontare con grinta questa prova. La notizia dell’aggressione di Susanna giunge anche a Palazzo Palladini e tutti sono sconvolti per quanto accaduto, soprattutto perché la ragazza lotta fra la vita e la morte. Il più sconvolto di tutti, però, è certamente Niko intorno al quale si stringe tutta la sua famiglia e anche i vicini di casa, visto che il ragazzo si sente in colpa per quanto successo alla sua ex fidanzata

LEGGI ANCHE:

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 agosto: il compleanno di Suhan

© RIPRODUZIONE RISERVATA