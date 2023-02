Un posto al sole/ Anticipazioni 7 febbraio: Niko, sensi di colpa verso Susanna?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 7 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 7 febbraio, rivelano che Manuela è stata molto vicina a Niko e i due si sono avvicinati; il momento di intimità, sebbene abbia aiutato il giovane Poggi a non pensare al processo contro Valsano e quindi a non rivivere il doloroso ricordo di Susanna, rischia di essere rovinato. Niko, infatti, pur apprezzando ciò che la Cirillo sta facendo per lui, al momento non riesce a vivere a pieno come vorrebbe perché comincia ad avere dei sensi di colpa verso la sua amata e defunta Susanna. Il giovane si farà prendere da dubbi e ripensamenti, decidendo di archiviare la cosa con Manuela, almeno fino alla fine del processo. Ma siamo sicuri che l’intimità condivisa tra i due resterà solo un ricordo?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 7 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la questione di Nunzio ed Alice è stata risolta, ma gli utenti in rete non lasciano in pace il Caffè Vulcano. Silvia è sempre più in crisi, ma cerca di non cedere al suo stato d’ansia, pur non riuscendo a comprendere come risolvere l’incresciosa situazione che sta diventando insostenibile. Servirà il pugno duro, ma la donna capisce che non potrà farcela da sola. Avrà bisogno di una mano in più. Forse Michele, che l’ha già aiutata in precedenza a respingere i primi attacchi mediatici degli haters, sarà la persona che riuscirà a darle il giusto coraggio per affrontare la situazione?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, sebbene la vicenda di Alice sia terminata, Nunzio continua a venir preso di mira dalla comunità online che non lo perdona (nonostante lui sia stato una vittima in tutto), mentre il Vulcano Caffè riceve ancora recensioni negative e Silvia non sa più come gestire la situazione. Intanto, il processo a Lello Valsano è appena iniziato e Viola e Niko sono in uno stato di ansia e turbamento, ma ciascuno affronta il dolore per il ricordo di Susanna a modo suo. Niko, in particolare, vive un momento di forte vicinanza con Manuela che sembra, per il momento, aiutarlo ad alleviare le sue pene. Nel frattempo, Sasà non sa se incontrare o meno “Bufalotto sensibile”. La loro conoscenza è proseguita ormai ben oltre, quindi Mariella cerca di convincere il vigile ad accettare la sua proposta di venire allo scoperto.

