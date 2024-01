Un posto al sole/ Anticipazioni 9 gennaio 2024: Diego e Raffaele salveranno Ida?

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 9 gennaio, ci dicono che Diego ha parlato con Marina e Roberto per sapere il motivo per cui Ida è rimasta in Polonia. Le risposte dei due non l’hanno convinto. Troppi dubbi. Ecco perché il giovane Bruni sospetta che la ragazza sia in pericolo, e ormai ne è davvero convinto. A questo punto decide di partire per raggiungere l’amica in Polonia. Nel suo viaggio non sarà da solo, ma ci sarà Raffaele ad aiutarlo. Tuttavia devono fare in modo che i Ferri non sospettino nulla. Raffaele ha quindi un’idea: inventeranno di essere diretti verso un’altra destinazione.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 9 gennaio 2024: Delia, ecco il suo misterioso corteggiatore

Convinti di aver scampato il pericolo, padre e figlio vanno alla volta della Polonia. Riusciranno a salvare la povera Ida? E i Ferri cominceranno ad avere dei dubbi su dove siano diretti? Il rischio è che il loro piano possa davvero fallire…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 gennaio 2024 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la data del matrimonio di Rossella e Riccardo si avvicina. Tra i tanti preparativi ancora da fare, i due promessi sposi sono molto indaffarati. Nunzio non riesce più a sopportare questa atmosfera gioiosa, specialmente perché capisce sempre di più di provare ancora dei sentimenti verso la sua ex. Il giovane Cammarota cercherà di soffocarli in altro modo, provando a distrarsi altrove. E lo farà proprio con Diana. Tuttavia, il ragazzo non sa che l’architetto si è avvicinata a un altro uomo e potrebbe non dare al ragazzo le attenzioni sperate.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti