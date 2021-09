Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Filippo assume Viviana

Un posto al sole, dove siamo rimasti?

Oggi, mercoledì 1° settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera “Un posto al sole”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Palazzo Palladini. Susanna subisce una terribile aggressione. La ragazza viene trovata proprio da Niko, ancora innamorato di lei, riversa in una pozza di sangue nello studio legale. Tutti gli abitanti di Palazzo Palladini si stringono immediatamente intorno a Niko. Soprattutto il padre Renato, nonostante la poca simpatia verso la ragazza, soffre in modo particolare per Susanna.

Rossella, finalmente laureatasi, è nuovamente sotto stress a causa dell’esame per la scuola di specializzazione che deve affrontare. Per fortuna Ornella le dà il giusto sostegno per prepararsi a questa nuova sfida. Alice, invece, è assalita da un sentimento di tristezza, in vista della sua imminente partenza per il rientro a Londra. L’idea di allontanarsi dalla nonna Marina la rattrista, ma grazie all’intervento di Fabrizio – il quale organizza una festa a sorpresa – il sorriso non tarda a ritornare sul volto della ragazza. All’indomani della partenza di Alice, Fabrizio è ben determinato a riprendere il rapporto con Marina, di cui è ancora profondamente innamorato.

Anticipazioni Un posto al sole puntata 1 settembre

Secondo le anticipazioni della soap opera “Un posto al sole” di oggi, mercoledì 1° settembre, Filippo, non ascoltando i consigli del padre Roberto Ferri, intraprende un’iniziativa nei confronti di Viviana che non sarà approvata nemmeno a Serena. Il giovane decide di assumere la donna nell’azienda di famiglia e questo porta molto scompenso e disagio all’interno di tutto il team di lavoro. Tale situazione porta Serena a confrontarsi addirittura con Marina. Intanto Silvia continua la sua doppia vita, tenendo la sua famiglia all’oscuro del rapporto con Giancarlo, Jimmy soffre in silenzio a causa della sua infatuazione per la figlia di Ferri, Cristina, che sembra invece non accorgersi dei suoi sentimenti.

