Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Franco e Damiano indagano…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 1 settembre

Nella puntata di Un posto al sole in onda oggi, giovedì 1° settembre, Franco viene aiutato da Damiano e i due si mettono sulle tracce di Lello Valsano. Manuela si rende conto che ormai per lei è troppo tardi e non riuscirà a riconquistare Niko, sempre più innamorato della sua compagna Susanna che spera di sposare a breve. Inoltre il ragazzo ha ormai capito il suo doppio gioco e non sembra più disposto a sopportare che la sua ex giochi ancora con la sua vita. Silvia rientra a Napoli e non riesce a credere alle notizie che le sono arrivate da Rossella. Per questo motivo si confronta con Diego il quale non può fare altro che confermare tutti gli avvenimenti dolorosi che negli ultimi giorni hanno sconvolto Palazzo Palladini. Filippo e Serena, di ritorno dalle vacanze, fanno un incontro inaspettato che cambierà la loro situazione e porterà non poco scompiglio.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole Speranza ha capito che cosa è successo all’allevamento di bufale di suo padre: i capi di bestiame hanno una seria patologia al fegato, probabilmente legato alla presenza di un batterio. Questi sono i dati che si evincono dalle analisi che la ragazza ha fatto fare senza aver detto nulla al padre che, quando viene a sapere quello che é successo dalla figlia, minimizza il problema e si arrabbia poiché non la reputa all’altezza di sapere cosa fare e come comportarsi nell’ambito di un settore così maschilista come quello dell’allevamento. La situazione è molto frustrante per la giovane che non riesce ad avere l’appoggio neanche del fidanzato, troppo spaventato di mettersi contro il suo futuro suocero Espedito. Altri tipi di problemi, invece, sono vissuti a Palazzo Palladini dove sono ancora tutti sconvolti per la sparatoria di qualche giorno prima. I genitori di Viola, ancora in coma, non sanno cosa fare e restano costantemente al suo capezzale visto che Eugenio non si é fatto vivo neanche in un momento così difficile. Susanna, invece, sembra stare meglio e questa notizia fa tirare un sospiro di sollievo a Niko, che ha temuto per la seconda volta di perderla per sempre, proprio ora che si erano ritrovati e progettavano le proprie nozze. Il giovane avvocato, però, si trova a dover combattete anche su un altro fronte: quello di Manuela che continua a fingere di essere sua sorella Micaela per avere l’opportunità di trascorrere più tempo con il suo ex fidanzato e tentare di riconquistarlo. Il ragazzo, però, sembra aver capito qualcosa.

Franco non riesce a credere a quello che é successo a due passi da casa sua e si sente in colpa perché sa benissimo che in un certo senso é colpevole di aver portato l’assassino in casa. Per difendere Nunzio, infatti, ha pestato i piedi al boss Lello Vastano e ora lui si é vendicato, prendendo di mira persone che non hanno nessuna colpa. Per questo non riesce ad aspettare che la polizia trovi il colpevole ma vuole intervenire in prima persona per punire chi ha minato la serenità delle persone alle quali vuole bene. Filippo e Serena, dopo aver saputo ciò che è accaduto a Napoli, decidono immediatamente di rientrare a casa per riuscire a dare il proprio supporto per superare un momento così difficile. Tutti gli abitanti di Palazzo Palladini provano a dare il proprio contributo per riuscire a superare questo momento difficile, soprattutto dopo che in ospedale i medici non hanno dato molte speranze sulle possibilità che Viola riprenda conoscenza.

