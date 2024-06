Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 giugno 2024/ Clara ed Eduardo si sposano!

Anticipazioni della puntata di oggi 15 giugno 2024, di Un posto al sole: Clara e Eduardo convolano a nozze e …

Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi della soap napoletana Un posto al sole, vede in particolare Alberto al centro della reazione alla notizia che Clara ed Eduardo abbiano deciso suggellare il grande passo sull’altare, che per certi aspetti si scopre indesiderato.

Ma non solo. Si rileva inoltre tra le trame di Un posto al sole il piano sorprendente dell’altro protagonista maschile Roberto, e poi ancora si scoprono le decisioni sofferte di Raffaele. Tuttavia, le novit nella soap sembrano non finire qui, Marina e Roberto tra i protagonisti principali delle trame napoletane si vedono reagire con una reazione choc agli imprevisti che in particolare scoprono Ida e il piccolo Tommy sempre piú lontani, con la tristezza che ne consegue per via delle distanze prese tra i due.

Un posto al sole: Michele e Silvia si palesano uniti e…

Ma se da una lato aumenta la distanza geografica , d’altra parte lo stesso non può dirsi a Un posto al sole sugli altri due protagonisti principali particolarmente amati dagli spettatori Rai. Parliamo di Michele e Silvia che a quanto pare tra le rinnovate trame napoletane si direbbero essere sempre più uniti, al punto tale che si palesano intenti a progettare un impegno nei sentimenti serio per una convivenza volta a mettere su famiglia.











