Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: la decisione di Alberto

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 18 gennaio

Ecco in seguito le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al Sole. Alberto è stato spinto e quindi decide di ottenere il massimo dei soldi per il danno fisico subito. Infine vedremo che nell’aria ci saranno delle gelosie e tensioni, poichè dal passato ci sarà un ritorno gradito. Alberto fa un ricatto e genera un dilemma pesante e Patrizio capisce che si tratta di un piano per andare contro una ragazza. Successivamente un uomo cerca in tutti i modi di andare in aiuto al nipote, questo si arrabbia molto quando scopre che lei vuole tornare a vivere con l’uomo. Samuel sta pensando tanto a come procedere con l’opportunità che ha difronte. Una ragazza capisce che i suoi amici non vogliono accettare il suo fidanzato e ne parla con la sua cara amica. Guido viene messo subito alle strette con una lista e con l’occasione diventa in uno stato di forte imbarazzo. Successivamente si può notare che una bambina è molto triste per l’assenza di sua madre e questo la porta a compiere dei gesti spiacevoli contro altre persone. Chiara sta affrontando un periodo difficile anche lei, infatti dopo la scomparsa del padre lei ha troppe responsabilità davanti.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: Eda e il giardiniere

Un uomo si mette in seri guai a causa di alcune provocazioni ricevute e quindi litiga con un altro signore. L’uomo è stanco delle cattiverie subite da questo avvocato e quindi si vorrebbe vendicare, ma la sua famiglia è preoccupata e vuole fargli cambiare piano. Un ragazzo vuole capire come sfruttare bene l’opportunità che ha avuto e la donna capisce che il suo gruppo di amici non vuole accettare un ragazzo. Bianca è molto nervosa e litiga con qualcuno. L’avvocato continua a provocare continuamente lo chef, anche se la sua relazione amorosa è conclusa. Quest’ultimo è molto triste per la fine della sua relazione e non riesce a rispondere male a quello che gli dice il signore. Tra questi due scoppia una lite molto violenta e che genera tensione. Per quello che è successo un ragazzo vuole pianificare un piano con i fiocchi. Il padre e qualcun altro vorranno fargli cambiare idea perché hanno molta paura per le conseguenze che potrebbero accadere, ma non sarà facile calmarlo. Speranza ha capito che Vittorio vuole lasciarla e anche se in seguito ha cambiato idea, ha pensato di non perdonarlo proprio, perché è rimasta molto male e non se l’aspettava. Per Samuel le cose sono state diverse, in quanto ha avuto una buona opportunità e vuole cercare di farsi perdonare dalla donna. In seguito vedremo se ci riuscirà e la ragazza si dimenticherà che anche lui l’ha ingannata? Bianca è molto triste e perciò litiga con suo cugino.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: Liam è sconvolto

Un Posto al sole, dove eravamo rimasti

Leggiamo un riassunto sugli avvenimenti della puntata di ieri di Un Posto al Sole. Un uomo si vuole vendicare a seguito di una lite e c’è molta preoccupazione per questo motivo. Speranza da un’altra opportunità a Samuel, il quale vuole ben capire quale primo passo compiere. Silvia invece capisce che i suoi amici non vogliono includere un ragazzo nel loro gruppo e lei rimane molto delusa. Una bambina dice una bugia e litiga con suo cugino e questi sono dei segnali che fanno capire che è molto triste per l’assenza di una donna e questo diventa un problema sempre più pesante.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: il piano di Alodia e José

© RIPRODUZIONE RISERVATA