Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: Susanna si risveglierà?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 ottobre

Nella puntata di oggi, lunedì 18 ottobre, della soap opera “Un posto al sole” Franco continua a indagare sull’aggressore di Susanna e i medici vogliono tentare di svegliare la donna: Susanna aprirà gli occhi? Si ricorderà di quello che le è successo? Silvia non è riuscita ad accompagnare Michele. Ora che il marito è lontano, Silvia deve capire se chiudere o meno con Giancarlo. Marina è sempre più vicina Roberto, che deve fare i conti con la piccola Cristina e i suoi primi amori, Jimmy è sempre più preso dalla giovane Ferri.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Alberto dopo aver ricevuto il suo onorario vede Clara e riesce finalmente a trovare una soluzione per il piccolo Federico che non li faccia litigare. Niko continua a seguire la vicenda di Susanna. Renato amareggiato da non aver compreso lo stress del figlio decide di sostenerlo e di limitare le sue preoccupazioni, ma si sente male inaspettatamente nell’androne del palazzo. Rossella presta soccorso a Renato. Dopo poco Poggi si riprende, la troppa agitazione gli ha causato uno sbalzo di pressione. Renato va a dormire da Raffaele. Mariella è molto contenta per il risarcimento ottenuto.

Rossella dopo aver autorizzato Riccardo a corteggiarla si sente più serena. Roberto Ferri deve fare i conti con i suoi rapporti con la figlia Cristina, che ha un carattere alquanto prepotente e forte: avrà preso dal padre? Ad aggredire Susanna e stato il rider di caffè Vulcano.

