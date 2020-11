Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 19 novembre: Patrizio parla con Ilaria

Questa sera, giovedì 19 novembre, su Rai 3 va in onda una nuova puntata della soap opera Un Posto al Sole. Prima di scoprire le anticipazioni facciamo il punto su quanto successo ieri sera. Finalmente Silvia affronta Michele: per la donna il marito è stato un vigliacco perché non è riuscito a difenderla dall’aggressione. Lei è riuscita a scappare e per questo non è stata violentata. Susanna confida a Franco i suoi dubbi sulle scelte lavorative di Niko, secondo lei il ragazzo sta rinnegando i suoi ideali e lo sta facendo per colpa sua. Giulia si sente in colpa per non aver sensibilizzato le persone all’arrivo della famiglia rom, che ha dovuto lasciare l’appartamento e tornare al campo. In radio Michele, ferito dalle parole della moglie, non riesce a lavorare in radio. Alex e Vittorio convincono Patrizio ad andare a parlare con Rossella. Il ragazzo corre in Università e dice a Rosella di voler tornare con lei, ma la ragazza smorza il suo entusiasmo dicendo di non essere sicura che sia una buona idea tornare insieme.

UN POSTO AL SOLE: ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 NOVEMBRE

Ilaria osserva da lontano Rossella e Patrizio discutere animatamente. La ragazza decide di raggiungere il giovane Giordano al locale facendogli capire di voler trascorrere la notte con lui. Ma vediamo le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda questa sera, giovedì 19 novembre. Giulia cerca di coinvolgere Michele nella sua campagna di sensibilizzazione a favore dei rom, ma nasceranno nuovi tensioni familiari. Patrizio si incontra con Ilaria per avere un chiarimento su quanto successo tra di loro. Marina Giordano deve affrontare una serie di difficoltà ai Cantieri dopo le manovre azzardate di Roberto Ferri. Cotugno vorrebbero partire con Bice per Ischia, ma Cinzia metterà in crisi i suoi progetti…



