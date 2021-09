Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Roberto preoccupato per Filippo

Un posto al sole, dove siamo rimasti?

Oggi, giovedì 2 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera “Un posto al sole”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Palazzo Palladini. Le condizioni di Susanna sono critiche e viene operata d’urgenza. In ospedale c’è la madre Adele, Niko con Giulia e tutto il resto della famiglia. La polizia vuole vederci chiaro e così interroga il Poggi per sapere in che rapporti fosse con Susanna, visto che l’aggressione è avvenuta nel suo studio. Il ragazzo racconta che erano amici e che stavano per sposarsi, poi era intervenuto qualcosa che li aveva spinti a lasciarsi ma ora i loro rapporti erano nuovamente buoni tanto che le permetteva di studiare allo studio la sera, quando lui andava via. Poi aggiunge che forse la ragazza aveva un compagno di studi del quale, però, non conosce nulla. L’ispettore Torre ha due ipotesi: da un lato pensa che Niko possa essere coinvolto, dall’altro pensa che questo fantomatico compagno di studi potrebbe essere qualcosa di più e avere dei motivi per aggredire la ragazza.

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Adalet teme Riza e Cesur

Filippo è molto dispiaciuto perché la sua amnesia gli impedisce di lavorare. Per questo parla con il padre e gli propone di prendere qualcuno che possa sostituirlo in parte, almeno per qualche tempo. La sua idea è quella di far tornare in azienda Viviana. Tuttavia Roberto gli fa notare che l’assunzione della sua ex amante potrebbe comportare problemi per Serena, che ha sofferto tanto ai tempi della sua relazione extraconiugale. Il Sartori inizialmente sembra convinto, ma alla cena con Viviana dimentica la promessa fatta al padre e decide di proporre alla giovane di tornare a lavorare per lui.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 2 settembre: Antonito deciso a fare politica!

Anticipazioni Un posto al sole puntata 2 settembre

Secondo le anticipazioni della soap opera “Un posto al sole” di oggi, giovedì 2 settembre, Filippo continua a soffrire di amnesia. Serena e Irene, di ritorno dalle vacanze, scoprono che Viviana lavora con lui: la Cirillo non prende bene la novità, mettendo di nuovo in discussione il suo matrimonio. Ferri, il padre di Filippo, disapprova il comportamento del figlio ma nulla sembra riuscire a fargli cambiare idea. Samuel è sempre più in crisi e viene ripreso continuamente da Silvia, già nervosa per altri motivi. Il cuoco de Il Vulcano troverà però un aiuto inaspettato in Guido. L’ispettore Torre continua ad indagare sull’aggressione subita da Susana, che ancora lotta fra la vita e la morte. Il poliziotto è convinto che il colpevole deve essere ricercato fra le conoscenze che la ragazza ha fatto durante il periodo di lontananza da Napoli, anche se si scopre che l’ultimo a incontrare l’avvocatessa è un insospettabile abitante di Palazzo Palladini.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Carter bacia Zoe!

© RIPRODUZIONE RISERVATA