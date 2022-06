Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 20 giugno: Raffaele ed Elvira scoperti

Un posto al sole, anticipazioni 20 giugno: Raffaele ed Elvira vengono scoperti

Nella puntata di Un posto al sole in onda oggi, 20 giugno, Raffaele ed Elvira non potranno più nascondersi poiché la loro relazione verrà scoperta. E da qualcuno molto vicino all’uomo. Ma facciamo un passo indietro: Raffaele è molto turbato dalla situazione che si è creata e sa che prima o poi dovrà cedere alle richieste dei camorristi e fornire loro le informazioni che vogliono. In questo momento di sconforto cercherà un supporto tra le braccia di Elvira, l’unica a conoscere la sua situazione. Stavolta, però, qualcuno li scoprirà: Giordano potrebbe perdere la testa e non accettare questo tradimento. Riccardo sta facendo ogni cosa per recuperare il rapporto con Rossella, ma la giovane non è affatto interessata e vorrebbe solo un legame professionale. Per dimostrarle di essere cambiato, Riccardo arriverà a prendere una decisione molto difficile, ma le sue mosse avranno delle conseguenze inaspettate.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Raffaele nella morsa dei camorristi

L’incidente di Diego si rivela cruciale per Raffaele, che si rende conto di essere ormai sempre più stretto nella morsa dei camorristi. L’unica soluzione è cedere ai loro ricatti. Intanto, Mariella aiuta Cerruti a dimenticare Bruno, incoraggiandolo a dedicarsi a nuove attività per risollevarsi dalla fine della loro relazione. Clara è in crisi ed è convinta di non riuscire a sostenere l’esame di Stato. Ci penserà Alberto a sostenerla: riuscirà a farle cambiare idea? Lara continua il suo piano per cercare di riavvicinarsi a Roberto, sfruttando la sua gravidanza: alla fine i due ex torneranno insieme e daranno un’altra possibilità alla loro relazione? La donna spera così di poter costruire una famiglia con l’uomo che ama, ma Roberto sembra avere altre intenzioni: infatti nel suo cuore c’è posto solo per Marina.

