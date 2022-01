Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 28 gennaio: la proposta di Roberto Ferri

Un posto al sole, anticipazioni puntata 28 gennaio 2022

Leggiamo tutto quello che ci dicono le anticipazioni di Un Posto al Sole di oggi, 28 gennaio 2022. Dopo il rifiuto di Marina, Chiara riceve una proposta da Roberto Ferri per la gestione delle sue imprese, tuttavia, la Petrone non ha detto tutta la verità a Roberto. Fabrizio si riprende, ma Marina non accetta più i comportamenti aggressivi di Fabrizio e lo invita a ragionare. Silvia e Rossella sembrano recuperare il loro rapporto a causa di un piccolo inconveniente domestico. che ravvicina madre e figlia.

Un Posto al Sole, dove eravamo rimasti

Un posto al Sole ha dato vita ad una serie di eventi fortunati che hanno coinvolto Fabrizio. L’imprenditore con un pastificio solido si è trovato ad affrontare una crisi che ha portato conseguenze gravi tali da mettere in discussione anche sul matrimonio con Marina. Dinanzi a tali insuccessi sul lavoro e alla gelosia crescente nei confronti della moglie, Fabrizio ha cominciato a bere fino ad assumere delle compresse e ritrovarsi in ospedale. Marina stretta nel suo dolore non se le è sentita di abbandonare il suo sposo e nonostante le aggressioni è corsa al capezzale per verificare il suo stato di salute. In questa coppia, tuttavia permane la figura di Roberto Ferri che sembra non aver dimenticato la Giordano, Lara si sente trascurata.

Nella puntata messa in onda nel giorno della memoria, un Posto al Sole non poteva non ricordare questa giornata e toccare l’attenzione dello spettatore. Jimmy tornato da scuola racconta di quello che ha appreso in merito alla Shoah, triste e pieno di dubbi si confronta con il nonno e la nonna mettendo in risalto i tristi accadimenti della storia. Patrizio sembra voler ritrovare pace e cerca un allontanamento da Clara, con la borsa in spalla vuole partire alla volta della Spagna per incontrare Vittorio e allontanarsi dalle discussioni con Alberto. Lara si sente messe da parte da Roberto, che risulta molto preso da Marina.

