Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 28 marzo: tensione tra Ornella e Raffaele

Un Posto al Sole: anticipazioni della puntata del 28 marzo 2022

Appuntamento con una nuova puntata di Un Posto al Sole in questo lunedì 28 marzo. Tensione altissima tra Ornella e il marito Raffaele, che si riflette anche sul lavoro, tanto è vero che prende vita un nuovo scontro tra la stessa e il Dottor Crovi. Le loro incomprensioni, che vanno avanti ormai da tempo, sono sempre più stringenti. Patrizio non ha il coraggio di partire per la Spagna: sa bene di essere stato la causa delle tensioni tra la madre e il padre e con l’aiuto di Viola decide di organizzare a loro insaputa una cena romantica per far riappacificare i genitori. Riuscirà nel suo intento oppure no? Lo vedremo nella puntata odierna di Un Posto al Sole.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 28 marzo: Gemma delusa da Stefania

Un Posto al Sole: riassunto puntata 25 marzo

Nelle puntate precedenti di Un Posto al Sole ci sono stati interessanti colpi di scena che hanno portato tensioni, creato intrighi e acceso qualche sorriso. Un amore fresco come quello tra Speranza e Samuel rende piacevoli le puntate: c’è stato il loro primo incontro amoroso “ravvicinato”, seppur non privo di tanti colpi di scena simpatici. Meno allegra è la situazione tra Raffaele e Ornella, una coppia solida che sembra essere giunta alla deriva a seguito degli screzi per Patrizio, il figlio. Chiara sta affrontando un momento difficile: la giovane imprenditrice di Un Posto al Sole è stata abbandonata da Nunzio e travolta da Lara e Roberto ed è inoltre in preda alla dipendenza da cocaina. Manuela potrebbe portare non pochi problemi alla coppia formata da Niko e Susanna.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 marzo: Felipe e Genoveva annullano il matrimonio

Samuel ha intenzione di passare la notte con Speranza e ha bisogno di un posto tranquillo per stare con lei. Decide così di chiedere a Patrizio, che però ha già impegnato l’appartamento con Samuel: i due decidono di condividere il monolocale. Bianca sta vivendo un momento difficile dal momento in cui la mamma, Angela, è lontana per lavoro: la giovane sembra essere finita in un brutto gioco sul web. Il ritorno di Marina ha riacceso i sentimenti di Roberto, che tenta un nuovo avvicinamento con la Giordano. Fabrizio è pronto per affrontare i suoi problemi giudiziari e recarsi alla prima udienza nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 marzo: Finn sorprende Steffy

© RIPRODUZIONE RISERVATA