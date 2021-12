Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 29 dicembre: Rossella e Patrizio ci riprovano

Un Posto al Sole evolve e mantiene l’attenzione per le trame che si innovano con i temi di attualità. In un intreccio di vecchio e nuovi amori, dilemmi comuni e tematiche sociali come l’ambiente e l’integrazione, un Posto al Sole accompagna le serate degli spettatori ogni sera in un panoramico unico che è quello di Posillipo. Nei giorni trascorsi sono stati diversi gli episodi che hanno arricchito la trama di un Posto al Sole. La storia tra Michele e Silvia ha sicuramente sconvolto una coppia ormai stabile vedendo l’entrata nella vita di Silvia di Giancarlo. L’amore di Rossella per il bel Crovi ha portato la giovane dottoressa a scontrarsi con un ex moglie per nulla tranquilla. Patrizio sconvolto dalla rottura con Clara sarà pronto a ritornare su i suoi passi per riconquistare Rossella? Roberto ancora innamorato di Marina non sembra cedere ai tentativi di Lara. La famiglia Boschi si scontra per un’ìofferta di lavoro che vuole Angela di nuovo lontana dalla famiglia.

Love is in the air/ Anticipazioni 29 dicembre: la madre di Serkan sospetta di Piril

Un posto al sole: riepilogo puntata del 28 dicembre 2021

La puntata del 28 dicembre di Un posto al sole ha presentato un colpo di scena: Rossella che soffre per Riccardo si imbatte in Patrizio che soffre per Clara. I due in un pieno di confidenza cedono alla passione e si baciano. Il bacio tra i due scatena diversi pensieri e ricordi al punto da spingere entrambi a prendere una decisione definitiva. Dopo l’iniziale delusione per il mancato arrivo di Cristina, Jimmy riceve un suo messaggio e torna felice all’idea che presto vedrà la sua tanto amata Cristina. Angela e Franco non trovano ancora una soluzione alla prossima partenza di lei, Franco crede che Angela voglia partire perché le manca qualcosa, ma in realtà la Poggi ama il suo lavoro e non apprezza l’atteggiamento retrogrado del marito.

Una vita/ Anticipazioni puntata 29 dicembre: Jacinto attende Marcelina

Un posto al sole: anticipazioni del 29 dicembre 2021

Nella puntata di mercoledì di un posto al sole 29 dicembre, Rossella e Patrizio sono molto vicini, decideranno di riprovarci? Lara è in ansia per Roberto e triste perché non riesce ad occupare un posto fisso nella sua vita. Riccardo è in pena per Rossella è innamorato e non riesce ad accettare il suo allontanamento. Mariella non vede l’ora che giunga il capodanno per festeggiare al Vulcano. Sembra che Franco abbia accettato l’idea che Angela parta per la Sicilia. La Poggi partirà? O deciderà anche stavolta di restare con la sua famiglia e Franco?

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 dicembre: Thomas si sbarazza del manichino

© RIPRODUZIONE RISERVATA