Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 30 dicembre: tensioni tra Fabrizio e Martina

Un posto al sole: riassunto puntata del 29 dicembre 2021

Un Posto al Sole è pronto per entrare nei salotti, cucine e case dei suoi fan con tanti nuovi episodi. La soap che non si è mai fermata, tranne un breve periodo durante l’ondata iniziale del Covid ha ripreso a trasmettere con grande novità. Ritorni, addii e tanti colpi di scena davvero interessanti che hanno ringiovanito la soap rendendola interessante. Negli scorsi episodi Palazzo Palladini ha visto il ritorno di alcuni personaggi storici della soap, che da tanto mancavano. Viola con il suo Eugenio e il piccolo Antonio hanno trascorso il Natale a casa di Ornella e Raffaele. Otello è corso in aiuto e supporto di Silvia appena ha saputo che la stessa aveva rotto definitivamente con Michele. Nuove entrate e qualche addio hanno accompagnato il natale 2021 a Posillipo. Michele è partito per Milano e Vittorio si appresta con il suo zaino in spalla a girare per il mondo. Speranza ha lasciato solo temporaneamente la soap per le feste natalizie mentre Cristina, figlia di Ferri rientra per un breve periodo per passare le feste di capodanno con il padre.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 dicembre: Zoe a disagio a causa della sorella

Lara ha cercato in ogni modo di coinvolgere Roberto nel loro rapporto e trasformare la loro frequentazione in una storia seria, ma purtroppo Roberto è fin troppo preso da Marina per cedere a Lara che si sente sconfitta. Rossella ha ceduto alla passione con Patrizio, dopo aver bevuto un paio di bottiglie di vino si è lasciata andare alla passione e ha baciato Patrizio. Riccardo non riesce ad accettare la separazione dalla Graziani di cui è ancora innamorato. Mariella non vede l’ora di festeggiare il nuovo anno al Vulcano, ha già invitato, Bice e altri amici. Franco dopo vari dubbi e arrabbiature ha deciso di appoggiare Angela e farla partire per la Sicilia. Clara lascia il palazzi con la tristezza di Patrizio.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 30 dicembre: i dubbi di Serkan

Un posto al sole: anticipazioni del 30 dicembre 2021

Nella prossima puntata di un posto al sole le anticipazioni svelano che apparentemente tra Fabrizio e Marina le cose sembrano andare bene sia sul versante lavorativo che su quello amoroso, arriva una brutta notizia per il pastificio, che rianimerà di nuovo le tensioni per la coppia. Alberto si rivolge a Niko per una proposta particolare che attiene Clara e il suo piccolo Federico.Cosa chiederà? Irene ritrova di nuovo il piccolo Camillo, amico di Jimmy e il padre Filippo aiuta la sua piccolina ad affrontare i suoi timori legati alla timidezza.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 30 dicembre: le condizioni di Lolita peggiorano

© RIPRODUZIONE RISERVATA