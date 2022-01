Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 4 gennaio: ansia per il crack del pastificio

Dopo una breve pausa per le feste un Posto al Sole torna ad accompagnare il preserale di rai tre e i suoi appassionati fan. I personaggi erano rimasti in bilico in alcune situazioni che vedranno un evolversi nei prossimi episodi dell’anno nuovo. Il 2022 rappresenterà un anno molto significativo per il cast, altri addii e nove entrate caratterizzeranno la soap. Nel 2021 un Posto al Sole ha vissuto tanti colpi di scena: il più eclatante è stata l’aggressione di Susanna e la perdita della memoria di Filippo, episodi che hanno scombussolata le vite del Palazzo Palladini e su cui si sono instaurate diverse puntate. Prima che Filippo si ricordasse di Serena ci sono voluti mese e nel frattempo i due hanno atrraversato una brutta crisi. Susanna dopo mesi in ospedale si è risvegliata dal coma e ha ritrovato il suo amore per Niko. Michele e Silvia si sono lasciati, la coppia indissolubile ha dovuto scontrarsi con una new entry quella di Giancarlo. Rossella, dopo l’ennesima delusione con Patrizio ha ritrovato l’amore con il collega Riccardo e Patrizio fidanzato con Clara ha dovuto fare i conti con Alberto e con i mille dubbi di Clara.

Un posto al sole: riassunto puntata del 3 gennaio 2022

Nelle ultime puntare di Un posto al sole, Patrizio disperato dalla perdita di Clara, ha trovato inizialmente consolazione in Rossella, la quale dopo questa breve parentesi sembra entrata in crisi. Riccardo soffre la mancanza di Rossella. Il piano organizzato da Vittorio per allontanare da sè Speranza sembra aver generato qualche problema, Vittorio è gelosa, stranamente vedere Speranza e Samuel insieme genera nello stesso una profonda gelosia. La notizia che il Pastificio Rosati non usa del grano di qualità sta portando Fabrizio alla rovina e la sua sanità mentale sembra risentirne nonché il suo rapporto con Marina. Mariella è arrabbiato con Guido dopo quanto accaduto a Capodanno, riuscirà Guido a farsi perdonare?

Anticipazioni Un posto al sole del 4 gennaio 2022

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, dopo quanto accaduto al Pastificio, mentre Fabrizio cerca di rimediare al crollo finanziario, Marina vuole capire chi ha dato la notizia ai giornali. Vittorio pentito nell’aver spinto Speranza nelle braccia di Samuel, ha deciso di volerla al suo fianco, ma riconquistarla non sarà così semplice e sopratutto riuscirà ad ottenere il perdono di Speranza?

Bianca è triste per la partenza della madre Angela, ma la attende una sorpresa inaspettata.

