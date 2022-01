Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 5 gennaio: Silvia mette da parte Michele

Un posto al sole, dove siamo arrivati nelle ultime puntate?

Un Posto al Sole ci porta in questo 2022 tante nuove avventure e retroscena interessanti. Si è cercato di creare dinamismo nella soap, cercando di coinvolgere vecchi e nuovi personaggi per creare tanti episodi che possano coinvolgere lo spettatore affezionato e incrementare la fascia di pubblico che vedono l’appuntamento quotidiano nel preserale. A seguire alcune chicche che si sono verificate in queste puntate, il riassunto della puntata del 4 gennaio 2022 e anticipazioni della puntata del 5 gennaio 2022. Nelle puntate che hanno preceduto quella del 4 gennaio 2022, sono stati diversi gli scenari, si sono sviluppati amori, rancori e fuochi di paglia. Rosati sta attraversando una brutta crisi aziendale che di pari passo coinvolge il suo rapporto con Marina. Vittorio che ha un grande successo sul lavoro e ancora in una fase in cui non sa cosa vuole fare in amore, attratto da Speranza e spaventato all’idea di lasciarsi andare. Silvia ormai libera da Michele stenta a cominciare la sua nuova relazione con Giancarlo di cui non ha detto nulla né ad Otello né a Viola.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 gennaio: Hope convinta del cambiamento di Thomas

Otello e Viola ritornati per le feste non sis a se compariranno ancora o la loro sia stata solo una piccola apparizione. Clara ha lasciato Patrizio e il palazzo, mentre Alberto reclama i suoi diritti di genitore single e Niko sembra approvare. Angela si prepara a partire per la Sicilia, un allontanamento definitivo o solo momentaneo? La puntata si apre con Marina, che dopo appropriate indagini, crede di aver capito che dietro la situazione del Pastificio Rosati sia coinvolta Lara e organizza un piano per smascherare la stessa e vendicarsi. Questo colpo è stato davvero devastante per Fabrizio, che stava recuperando la sua situazione e si è trovato coinvolto in uno scandalo. Vittorio non sopporta l’idea che Speranza possa fidanzarsi con Samuel, geloso e pentito decide di riconquistare la ragazza prima di iniziare il suo viaggio, ci riuscirà? Angela in partenza per la Sicilia viene salutata dai suoi amori Bianca e Franco, ma una sorpresa attende Bianca.

Una vita/ Anticipazioni puntata 5 gennaio: Marcos si libera di Aureliano e Natalia?

Un posto al sole: anticipazioni del 5 gennaio 2022

Ecco le anticipazioni della puntata del 5 gennaio 2022 di Un Posto al Sole: Silvia, dopo la fine dell’anno andata non al meglio, decide di voler iniziare senza Michele. Rossella è triste, quanto successo a Bolzano l’ha scossa ed è indecisa se credere a Riccardo oppure no. Cosa deciderà la giovane Graziani? Speranza sembra risolvere i suoi dilemmi d’amore: Sceglierà Samuel, gentile, presente ed innamorato o Vittorio per nulla affidabile ma a sua volta innamorato?

LEGGI ANCHE:

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 5 gennaio: Bolat vuole diventare padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA