Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 6 gennaio: emergenza di lavoro per Rossella

Un posto al sole, dove siamo arrivati nelle ultime puntate?

Un Posto al Sole si innova per il 2022, come ogni sera puntuale accompagna gli spettatori del preserale di rai tre. Ogni sera i personaggi più amati di Palazzo Palladini accompagnano le serate co tanti retroscena e intrighi. Un Posto al sole ha subito dei profondi cambiamenti, si è cercato di creare un pò di vivacità dando spazio a nuovi personaggi. Negli episodi che anticipano la puntata del 5 gennaio 2022, si sono verificati una serie di fatti antecedenti che ben spiegano gli eventi presenti. Il Pastificio Rosati ha subito un nuovo crollo, la voce che il grano non fosse di qualità ha portato addirittura a Fabrizio un avviso di garanzia e ha incrementato la rabbia di Marina. La vicenda Vittorio, Speranza e Samuel, ha creato un trio pericoloso perché Speranza all’oscuro dell’accordo tra i due sembra davvero incastrata in una situazione in cui non è capace di prendere una decisione. Il trio Patrizio, rossella e Riccardo, dopo il bacio tra Patrizio e Rossella, vede una Graziani ancora presa da Riccardo e indecisa se dargli una seconda opportunità.

La puntata di Un Posto al Sole si apre con Angela che parte per lavoro per la Sicilia con il benestare di Franco e la figlioletta, che hanno deciso di accompagnarla e restare wualche giorno con lei in Sicilia. Riccardo ancora innamorato di Rossella cerca di fare pace con quest’ultima, nonostante sia ancora teso per quanto successo a Bolzano con l’ex moglie che non vuole arrendersi alla fine della loro relazione. Riccardo cerca di tutto pur di riconquistare Rossella, indecisa se dargli un’occasione, preoccupata da questa situazione alquanto misteriosa che avvolge Riccardo. Il trio Vittorio, Samuel e Speranza si trova in una situazione imbarazzante, Vittorio geloso di Samuel, Samuel ancora più innamorato di Speranza e inconsapevole dei sentimenti di Speranza, Speranza triste perché non sa chi scegliere tra Vittorio e Samuel. La situazione però si risolve in maniera diversa da quanto si aspettano i due precedenti quando Speranza viene a conoscenza di un fatto rivelante per la sua decisione.

Un posto al sole: anticipazioni del 6 gennaio 2022

Nella puntata del 6 gennaio 2022 secondo le anticipazioni Un Posto al Sole Rossella per un attimo non penserà a Riccardo, dovendo per lavoro affrontare un emergenza. Renato è pronto per la sfida di scacchi con Raffaele. Vittorio dopo essere stato scoperto da Speranza decide comunque prima della partenza per Oslo di chiarirsi con la ragazza, lo perdonerà? Un equivoco che andrà chiarito al più presto in un quadro molto complicato ma che Vittorio farà di tutto per risolvere per riportare il sereno nella sua relazione.

