Un sacchetto di biglie, la storia vera/ Maurice e Joseph due piccoli fratelli ebrei

Un sacchetto di biglie, in onda stasera su Rai 1, è un film tratto da una storia vera. Siamo nel 1941 quando i protagonisti, Maurice e Joseph, sono due piccoli fratellini ebrei che vivono a Parigi. Il conflitto armato della Seconda Guerra Mondiale li obbliga alla fuga che li porterà a muoversi per tutta la Francia, occupata dai tedeschi. Saranno inoltre costretti a negare con tutti il loro essere ebrei per evitare di essere deportati nei lager nazisti. Joseph confida per il suo futuro in delle piccole biglie che vede come una sorta di talismano magico contro i nemici che sono all’esterno e che gli stanno impedendo di vivere una infanzia normale e tranquilla.

Un sacchetto di biglie, la storia vera: il viaggio di Maurice e Joseph

I piccoli Maurice e Joseph sono i protagonisti della storia vera di Un sacchetto di biglie. I due bambini si trovano a crescere e a rafforzare il loro rapporto fraterno in un viaggio che li porta dentro una situazione sempre più complicata per fuggire dai nazisti che perseguitano chi come loro è ebreo. La mente rimarrà per loro l’arma più utile per cercare di distruggere quanto stanno vivendo. In questo diventano fondamentali per loro le biglie del piccolo Joseph unico strumento di distrazione di fronte alla ferocia del male.



