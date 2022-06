Un tirchio quasi perfetto/ Su Rai 1 il film col noto comico francese Andy Boon

Un tirchio quasi perfetto, film di Rai 1 diretto da Fred Cavayé

Un tirchio quasi perfetto va in onda oggi, sabato 11 giugno, su Rai 1 a partire dalle 23.00. Il film è stato girato nel 2016 da Fred Cavayé, regista e sceneggiatore francese. Dopo aver lavorato come fotografo di moda, produce diversi cortometraggi e lungometraggi, quali Anything for Her (nominato per il premio César), Point Blank, Mea culpa e un episodio de Gli infedeli. Il soggetto di Radin! è di Olivier Dazat; la sceneggiatura di Laurent Turner, Nicolas Cuche, Fred Cavayé e i produttori sono Éric Jehelmann e Philippe Rousselet. Il protagonista è Andy Boon.

Un tirchio quasi perfetto, la trama del film

Un tirchio quasi perfetto ha per protagonista François Gautier, violinista single e avaro. Il musicista è talmente tirchio da fare economia su qualsiasi cosa, nonostante abbia una cospicua cifra messa da parte, pari a 250.000 euro. In modo inaspettato, la sua esistenza muta poiché conosce una donna, la collega Valérie, e si innamora di lei. Inoltre, viene a sapere di essere padre di Laura, una ragazza già grande, nata da un incontro di una notte. A causa dei racconti della madre, Laura è convinta che François sia un benefattore. Come andrà a finire?

Il video del trailer di Un tirchio quasi perfetto

