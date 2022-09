UN TRANQUILLO POSTO DI CAMPAGNA/ Un viaggio tra lucidità e follia

Elio Petri è stato uno dei grandi maestri di cinema del nostro Paese. Da La classe operaia va in paradiso a Todo modo, tanti suoi film sono entrati nell’Olimpo della settima arte. Gli anni settanta rappresentano lo zenit della sua cinematografia, ma anche gli anni sessanta vantano chicche imperdibili. È il caso di Un tranquillo posto di campagna, datato 1968. L’opera è disponibile in Dvd e Blu Ray (ed. CG/Grimaldi).

SINOSSI – Leonardo Ferri, pittore di successo, ha perso l’ispirazione. Per ritrovare la sua vena creativa convince Flavia, sua amante ed agente, ad affittare un’antica villa veneta immersa nella natura. In una delle pareti dell’abitazione Leonardo scopre il ritratto di una giovane donna, oramai sbiadito dal tempo. Gradualmente comincia a ritrovare l’ispirazione, ma diventa sempre più ossessionato dalla storia della ragazza del ritratto, una contessa che abitava nella villla con la madre, uccisa misteriosamente durante la seconda guerra mondiale. Intanto, strani fenomeni iniziano a verificarsi, soprattutto in presenza di Flavia…

In parte ispirato al racconto The Beckoning Fair One di George Oliver Onions, Un tranquillo posto di campagna è stato presentato in concorso al Festival di Berlino 1969, dove ha vinto l’Orso d’argento. Un film sulla pittura, sulla ricerca della bellezza perduta, ma soprattutto sui rapporti tra arte e realtà.

Un’opera sperimentale, anomala ma in grado di suscitare grande curiosità. Straordinaria ricerca del particolare – per realizzare il film Petri si avvalse della collaborazione dell’artista statunitense Jim Dine – e interpretazioni di altissimo livello: eccellenti Franco Nero e Vanessa Redgrave, rispettivamente nei panni di Leonardo Ferri e di Flavia. Girato dopo gli ottimi La decima vittima e A ciascuno il suo, Un tranquillo posto di campagna traccia un solco per la sua unicità. Da segnalare, infine, la colonna sonora composta dal maestro Ennio Morricone.

L’ostaggio in un tranquillo posto di città, Intervista a Franco Nero. Il video contiene alcune fotografie di scena di Claudio Patriarca per gentile concessione di Elettra Ferraù, Paolo Pegoraro e Museo Nazionale del Cinema di Torino

Clip tratta da Elio Petri, Un ricordo di Ennio Morricone, presente negli extra del DVD Buone notizie per gentile concessione di Mustang Entertainment

Un tranquillo posto di campagna è disponibile in Dvd e Blu Ray (ed. CG/Grimaldi)

